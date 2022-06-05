"Гоняют" самолеты в напряженном режиме: Жданов оценил опасность от авиации РФ

Жданов оценил опасность от авиации РФ/ УНИАН, Главред

Российские оккупанты в последнее время значительно усилили использование авиации в войне против Украины. Они выполняют не менее 160 самолето-вылетов в сутки.

Такое активное применение авиации врагом создает напряжение. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в комментарии журналистам ТСН. Так он ответил на вопрос, почему сейчас значительно активизировалось применение Россией авиации, и чем это опасно.

По его словам, у оккупантов сейчас в боеспособном состоянии осталась лишь треть их воздушных судов.

"Авиации осталась где-то треть из той, которая может выполнять боевые задачи. Треть для Российской Федерации – это исчисляется как около 100 самолетов. Поэтому то, что они осуществляют, по данным нашего Генштаба, 160, а в критические моменты до 190 самолето-вылетов в сутки – это действительно режим очень напряженный", – отметил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что Испания готова передать Украине боевые танки"Leopard" и зенитно-ракетные комплексы. Если раньше наша страна получала от этого государства только боеприпасы и легкое вооружение, то сейчас испанское правительство "созрело" до предоставления Украине более серьезной военной помощи – тяжелого вооружения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин угрожает нанесением новых ракетных ударов по территории Украины. В интервью, опубликованном росСМИ, он заявил, что РФ сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

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