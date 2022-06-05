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"Зачем один район "освобождает" другой": россияне обстреляли Донецк и спалились перед местными

5 июня 2022, 12:33

Захватчики пытались создать иллюзию, будто это ВСУ выпустили огонь по оккупированному городу, но внимательные местные жители быстро вычислили обман.

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Россияне обстреляли Донецк и спалились перед местными/ Telegram-канал Типичный Донецк

Россияне сами обстреляли оккупированный Донецк из минометов, пытаясь инсценировать обстрел с подконтрольной Украине территории. Однако эту ложь помогли вычислить пользователи социальных сетей.

После такого обстрела местные жители начали распространять в соцсетях информацию, что взрывы произошли из-за мин, которые были выпущены из соседнего района города. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.

Он отметил, что после этого случая местные жители Донецка, похоже, начали немного прозревать.

"Сегодня утром все социальные паблики в Донецке обсуждали, как из Макеевки расчет блуждающего миномета расстреливал разные районы Донецка. И они там матерились, "что вы делаете, зачем один район освобождает другой. Не надо нас освобождать и прекратите обстреливать Донецк", – рассказывает Жданов

Эксперт отметил, что в соцсетях информация распространяется очень быстро. И за короткий промежуток времени местные жители начали понимать, что оккупанты из одного района Донецка палят по другому.

Цель таких обстрелов очевидна, говорит Жданов – дегуманизировать Украину и запугать местных жителей, что если в город зайдут ВСУ, то им всем якобы будет очень плохо.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров разразился новыми угрозами Украине – говорит, что в ближайшие дни российские войска якобы планируют применить на Донбассе какие-то новые тактические приемы.

Ранее глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные сейчас контролируют около половины города Северодонецк на Луганщине. Там идут тяжелые бои с российскими оккупантами. Русские бросили на захват города все свои резервы. Также они пытаются уничтожить мосты, чтобы оставить украинских бойцов без подкрепления.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

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