Путин угрожает новыми ударами по территории Украины

РФ отреагирует на поставки Запада Украине ракет дальнего действия.
Президент РФ Владимир Путин угрожает нанесением новых ракетных ударов по территории Украины.
В интервью, опубликованном росСМИ, он заявил, что РФ сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.
"Если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.
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апомним, в воскресенье утром, 5 июня, в Киеве были зафиксированы взрывы в Дарницком и Днепровском районах во время воздушной тревоги.
В соцсетях пользователи активно сообщали, что слышали свист ракет, а затем звуки взрывов. По недоказанной информации, которая появилась в соцсетях, одна из ракет попала в нежилое помещение, и сейчас там пожар.
Позже стало известно об одном пострадавшем в результате обстрела.
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