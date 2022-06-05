Путин угрожает новыми ударами по территории Украины

Владимир Путин / Фото УНИАН

Президент РФ Владимир Путин угрожает нанесением новых ракетных ударов по территории Украины.

В интервью, опубликованном росСМИ, он заявил, что РФ сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

"Если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.

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апомним, в воскресенье утром, 5 июня, в Киеве были зафиксированы взрывы в Дарницком и Днепровском районах во время воздушной тревоги.

В соцсетях пользователи активно сообщали, что слышали свист ракет, а затем звуки взрывов. По недоказанной информации, которая появилась в соцсетях, одна из ракет попала в нежилое помещение, и сейчас там пожар.

Позже стало известно об одном пострадавшем в результате обстрела.

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