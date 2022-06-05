В МИД потребовали от спикера парламента Венгрии справку из психбольницы

В МИД ответили на скандальное заявление Ласло Кевера / ua.depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о его состоянии психического здоровья.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

"МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке", - отметил украинский дипломат.

Хамская выходка Ласло Кевера

Ранее Кевер выразил мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

Его комментарий из интервью ко Дню национального единства Венгрии приводит 444.hu.

Кевер заявил, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Владимир Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, канцлеру Германии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", - сказал Ласло Кевер.

Спикер сказал также, что ожидает проблем для украинских венгров после войны и "нужно быть очень осторожными", чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть родину.

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