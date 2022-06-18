Меркель не исключила, что может быть посредником в переговорах Украины и РФ

Меркель считает, что ее отставка с поста главы правительства могла повлиять на решение Путина о вторжении / Коллаж Reuters, УНИАН

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в будущем может стать посредником в мирном урегулировании войны между Россией и Украиной. При этом прямо сейчас эта тема не обсуждается.

В интервью политик призналась, что за время своего канцлерства не смогла добиться успеха в урегулировании конфликта между странами, пишет издание RND.

"С одной стороны, Путин больше не был готов к саммитам в нормандском формате. С другой стороны, я не преуспела в том, чтобы создать дополнительный дискуссионный формат для России и Европы о порядке европейской безопасности параллельно с нормандским форматом", — сказала она.

По словам Меркель, ее отставка с поста главы правительства могла повлиять на решение Кремля о вторжении – наряду с "выборами во Франции, выводом войск из Афганистана, стагнацией в реализации Минских соглашений".

Как сообщал Главред, ранее Ангела Меркель говорила, что не видит в своей вины в нападении России на Украину. По ее словам, "ненависть и враждебность" Путина направлены против всей западной демократии.

Тем временем глава фракции Слуга народа и глава переговорной группы с РФ по войне Давид Арахамия заявил, что Украина может возобновить переговоры с Россией относительно войны после ряда контратак ВСУ, когда украинские военные будут иметь более сильные позиции на фронте.

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