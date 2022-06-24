В Германии власти подготавливают "Северный поток-2" к национализации – Spiegel

В Германии власти подготавливают "Северный поток-2" к национализации / коллаж ua.depositphotos.com

Немецкое Министерство финансов просчитывают шансы национализации части российского газопровода "Северный поток-2" ‒ той, которая проложена по территории Федеративной Республики Германии. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, в перспективе отобранные у русских трубы "СП-2" будут использоваться ради прокачки "голубого топлива" из плавучих терминалов ‒ для того, чтобы регазифицировать сжиженный природный газ (СПГ).

"Федеральное правительство изучает вопрос об экспроприации части трубопроводной системы, которая находится на территории Германии. Предлагается отрезать ее от остальной части трубопровода. Затем трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ", — пишут журналисты.

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Остановка сертификации Северного потока-2

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля на фоне ситуации с признанием Россией "ЛДНР" обратился в Минэкономики страны с целью отозвать у немецкого регулятора доклад по обеспечению энергобезопасности. Такой шаг блокирует дальнейшую сертификацию Северного потока-2 и введение в эксплуатацию трубопровода Газпрома.

Соединенные Штаты Америки поддержали остановку Германией сертификации Северного потока-2. Позже в США сообщили о невозможности запуска газопровода Северный поток-2. По словам представителя американской администрации высокого ранга, проект запущен не будет, потраченные на него 11 миллиардов долларов были потрачены впустую.

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