В США заявили, что Северный поток-2 не запустят, 11 млрд долларов ушли впустую - СМИ

В США заявили о невозможности запуска СП-2 / Getty Images

В США сообщили о невозможности запуска газопровода Северный поток-2.

По словам представителя американской администрации высокого ранга, проект запущен не будет, потраченные на него 11 миллиардов долларов ушли впустую.

"Ночью мы провели консультации с Германией. В результате российский газопровод "Северный поток-2" не будет работать. Это 11 миллиардов долларов, потраченных впустую на контролируемый Россией газопровод", — заявил он, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов по поводу ситуации вокруг Украины, пишет ТАСС.

Остановка сертификации Северного потока-2

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля на фоне ситуации с признанием Россией "ЛДНР" обратился в Минэкономики страны с целью отозвать у немецкого регулятора доклад по обеспечению энергобезопасности. Такой шаг блокирует дальнейшую сертификацию Северного потока-2 и введение в эксплуатацию трубопровода Газпрома.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал заявление о том, что решение Берлина по остановки процедуры сертификации Северного потока-2 мол, приведет к усилению газового кризиса в Европе. Страны ЕС, как утверждают в Москве, будут покупать топливо по цене в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Читайте также: