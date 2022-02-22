Шольц объявил о полной остановке Германией сертификации Северного потока-2

Германия останавливает сертификацию проекта Северный поток-2, - Шольц / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне ситуации с признанием Россией "ЛДНР" на оккупированном Донбассе обратился в Министерство экономики страны с целью отозвать у немецкого регулятора доклад по обеспечению энергобезопасности. Такой шаг блокирует дальнейшую сертификацию Северного потока-2 и последующее введение в эксплуатацию трубопровода Газпрома.

Как сообщает Интерфакс, глава немецкого правительства уточнил, что несмотря на технический аспект его просьбы, подобный шаг заблокирует дальнейшую сертификацию Северного потока-2, а также запуск российской магистрали.

Читайте такжеВоенные базы и паспорта: Госдума РФ ратифицировала "договор о дружбе" с "ЛДНР""Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (германский регулятор) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", - подчеркнул Олаф Шольц.

Германия приостановила сертификацию СП-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ, которое проводит сертификацию компании-оператора Северный поток-2, в ноябре 2021 года приняло решение о приостановке процедуры из-за того, что проект Газпрома не соответствует Третьей газовой директиве ЕС.

Берлин требовал, чтобы Nord Stream 2 AG – оператор СП-2 – создал на территории Германии компанию, которой следует передать в собственность немецкий участок трубы. Это стало условием дальнейшей сертификации проекта.

16 декабря прошлого года в немецком регуляторе сделали заявление, что сертификация проекта Северный поток-2 не будет завершена в первой половине 2022 года. Следовательно, до лета запуск газопровода фактически исключен.

Россия выполнила требования Германии и создала в рамках немецкого законодательства юридическое лицо Gas for Europe GmbH, которому должны были передать в собственность часть магистрали. В Берлине говорили, что процесс сертификации СП-2 будет возобновлен только после того, как будут формально оформлены все документы.