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Цена на газ в Европе по 2000 евро: РФ разразилась угрозой из-за остановки СП-2

22 февраля 2022, 16:28
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Решение ФРГ по Северному потоку-2, дескать, усилит газовый кризис в Европе, сказал Дмитрий Медведев.

Медведев СП-2
Уже скоро Европа будет платить по 2 тысячи долларов за газ - Медведев / Коллаж Reuters

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал заявление о том, что решение Берлина по остановке процедуры сертификации Северного потока-2, дескать, приведет к усилению газового кризиса в Европе. Страны ЕС, как утверждают в Москве, будут покупать топливо по цене в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

В своем Twitter-аккаунте он, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о решении Берлина остановить СП-2, написал, что такая ситуация, по логике Москвы, должна привести к покупке странами Европы газа по цене в 2 000 долларов за 1 тысячу кубометров.

Читайте такжеЗаявления Путина и Шольца по СП-2 и транзиту через Украину: в Европе рухнула цена на газ"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напомним, цена на газ в Европе во вторник, 22 февраля, возросла более чем на 10%. Сейчас она составляет более 910 долларов за тысячу кубических метров топлива.

Газовый кризис в Европе и остановка Северного потока-2

В странах Европы с лета прошлого года продолжается газовый кризис. ЕС столкнулся с дефицитом газа, из-за чего цены на топливо взлетели и несколько раз достигали рекордных показателей. Новый абсолютный рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года, когда цена превысила отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров газа.

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Позже цены относительно стабилизировались на фоне поставок сжиженного природного газа в Европу из США.

Несмотря на дефицит газа в Европе, Россия не спешит увеличивать объемы транспортировки топлива через Украину, поскольку ожидает запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому топливо должно пойти в обход украинской территории.

Евросоюз и Украина считают, что Газпром устроил газовый шантаж Европы.

22 февраля на фоне событий, связанных с признанием Россией "ЛДНР" на оккупированном Донбассе, канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление о том, что Берлин останавливает сертификацию газопровода Северный поток-2.

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