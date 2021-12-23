Разворот танкеров с СПГ из Азии в страны ЕС: в Европе резко рухнула цена на газ

В Европе резко снизилась спотовая цена на газ / Reuters

Цена на газ в Европе в четверг, 23 декабря, резко снизилась, и составляет около 1600 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость топлива составляла более 2000 долларов. Снижение цены произошло на фоне сообщений о развороте танкеров со сжиженным природным газом из Азии в страны Евросоюза.

Согласно данным лондонской биржи ICE Futures, цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на январь составляет уже 136,850 евро за МВт/ч – около 1600 долларов за одну тысячу кубометров газа. Цена снизилась на более чем 18% после того, как был установлен новый рекорд – более 2000 долларов за тысячу кубов.

Танкеры с СПГ отправляются вместо Азии в Европу

Британская газета Financial Times ранее 22 декабря сообщала, что танкеры с сжиженным газом решили поменять курс и резко развернулись с Азии в Европу. Причина таких действий – высокие цены на газ в странах ЕС, где готовы платить за топливо больше.

"Суда, перевозящие сжиженный природный газ, направляющиеся в Азию, в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше, поскольку цены там достигают новых пиков", - отмечалось в сообщении.

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Как рассказал глобальный директор подразделения СПГ Platts Кьярана Роу, рынок газа в Европе сейчас неконтролируем. Разница в цене на сжиженный природный газ между европейскими странами и Азией сейчас является самой высокой за все время: 48,5 против 41 доллара за один миллион британских тепловых единиц.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекорду

В издании подчеркнули, что вместо Азии в Европу отправились не только американские, но и австралийские, а также перуанские корабли.

Газовый кризис в Европе и шантаж Газпрома из-за СП-2

Цена на газ в Европе стала стремительно расти еще в августа текущего года в связи с газовым кризисом. Стоимость тысячи кубометров топлива регулярно достигала рекордных показателей. Предыдущий рекорд был установлен 6 октября, когда топливо подорожало до 1924 доллара. Тогда же президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что Газпром готов увеличить прокачку газа в страны Евросоюза на 15%. После этого цена вдруг рухнула до 988 долларов.

16 декабря стоимость газа в ЕС достигла отметки в 1519 долларов. Подорожание связывали с заявлением министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая подтвердила остановку сертификации Северного потока-2.

20 декабря газ в Евросоюзе подорожал до 1700 долларов. Причиной тому стал отказ Газпрома от бронирования мощностей магистрали Ямал-Европа. Россияне зарезервировали 3,8 млн кубометров из 89,1 млн куб.м, которые предлагались на аукционе. Из-за этого газопровод фактически оказался на грани остановки.Читайте такжеСША и Германия достигли соглашения по СП-2: судьба трубы Газпрома теперь зависит от Украины

21 декабря стоимость газа в ЕС подскочила до отметки выше 2000 долларов, что стало новым историческим рекордом. Газпром решил не бронировать мощности газопровода Ямал-Европа, вследствие чего работа трубы де-факто остановилась. Ситуация усугубилась тем, что Европа в эти дни ожидает холодов, а производство электроэнергии из возобновляемых источников снизилось.

Газовый кризис в Европе связывают с определенными причинами, среди которых низкий уровень запасов топлива в газохранилищах и отказ Газпрома от прокачки дополнительных объемов газа путем ГТС Украины. Россия ждет запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому топливо пойдет в обход украинской газотранспортной системы.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко говорил, что Газпром устроил шантаж Европы вопросом газа. По его словам, Россия заранее зарезервировала меньше мощностей украинской ГТС для поставок газа в Европу, а теперь и вовсе поставила ультиматум ЕС: либо дешевый газ и запуск СП-2, либо проблемы с дополнительными поставками топлива через Украину.

В управляющей компании ГТС Украины (ОГТСУ) заявили, что кризисная ситуация с газом в Европе спровоцирована Газпромом. Россияне пытаются получить для себя привилегии в ситуации с сертификацией проекта Северный поток-2.

Впрочем, 16 декабря немецкий регулятор объявил о том, что сертификация СП-2 не будет успешно завершена в первой половине следующего года. Скорее всего, запуск трубопровода не состоится как минимум до лета 2022 года.