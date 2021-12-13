Резкий взлет цены на газ в Европе и удар ФРГ по СП-2: Газпром отчитался о колоссальной прибыли

Пока в Европе газовый кризис и высокие цены на топливо, Газпром фиксирует двойную прибыль / Reuters

Газовый кризис в ЕС продолжается. Стоимость 1 тысячи кубометров топлива по сравнению с показателями на пятницу, 10 декабря, увеличилась на 7,5% и уже в понедельник, 13 декабря, достигла уровня около 1360 долларов. Это максимальный показатель с начала октября, когда цена на газ в Европе приблизилась к 1924 доллара за тысячу кубических метров. Изменения произошли на фоне заявления главы МИД Германии Анналены Бербок по ситуации с приостановкой сертификации Северного потока-2.

Согласно данным биржи ICE Futures, цена январского фьючерса достигла 116,5 евро за МВт-ч, или же около 1360 долларов за одну тысячу кубических метров. Такая стоимость является максимальным показателем с начала октября.

Читайте такжеСделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через УкраинуПримечательно, рост цены на газ в Европе связан, в том числе, и с заявлением министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая сказала о том, что на данный момент сертификация Северного потока-2 приостановлена в связи с несоответствием проекта Газпрома энергетическим правилам Европы.

Глава МИД уточнила, что для продолжения сертификации СП-2 следует провести анбандлинг (по требованиям Третьей газовой директивы ЕС, одна и та же компания не может одновременно заниматься добычей, поставкой и транзитом газа. Компания-оператор магистрали принадлежит Газпрому, поэтому проект не отвечает европейским правилам, - ред.).

Взлет цен на газ в Европе обернулся Газпрому двойной прибылью

Российская транснациональная корпорация на фоне роста стоимости газа в Европе в два раза увеличила прибыль от продажи топлива.

Реклама

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, за 9 месяцев 2021 года компания получила от экспорта газа 39,58 млрд. долларов. Примечательно, что это более чем в два раза больше, чем за тот же прошлогодний период.

Физический объем поставок газа вырос на 5,7%, в результате чего достиг показателя в 171,5 млрд. куб.м.Читайте такжеГазовый кризис сотрясает Европу, а Россия "потирает руки": Газпром бьет рекорды по добыче газа

Подчеркивается, что в октябре Газпром уменьшил поставки газа на 9,3% в сравнении с августом – до 13,9 миллиардов кубометров. Однако в стоимостном выражении объем поставок топлива увеличился на 30,8% - до 6,17 млрд. долларов.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что Газпром в октябре и ноябре снизил поставки газа в Европу на 25% в сравнении с прошлогодними показателями.

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и газовый кризис в Европе

Цена на газ в Европе резко взлетела по причине газового кризиса, с которым столкнулись страны Европейского Союза еще в начале августа. Стоимость тысячи кубических метров газа регулярно доходила до рекордных отметок. В частности, 6 октября цена и вовсе взлетела до 1924 доллара. Тогда российский президент Владимир Путин заявил о том, что Газпром готов увеличить объемы прокачки газа в страны ЕС на 15%. После этого цена резко рухнула до 988 долларов.

Газовый кризис в Европе объясняют рядом причин, среди которых низкий уровень запасов топлива в европейских подземных газовых хранилищах после холодной зимы, и политика Газпрома, который в такой ситуации решил отказаться от дополнительных поставок газа в ЕС через территорию Украины. Россия не заинтересована в существенной прокачке топлива путем украинской ГТС, поскольку ждет запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому газ пойдет в обход Украины.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко утверждал, что Газпром шантажирует Европу газовым вопросом. По его словам, на 2021 год россияне изначально забронировали меньше мощностей украинской ГТС для поставок газа в страны Евросоюза. Сейчас Москва поставила ультиматум Брюсселю: либо европейцы решают проблемы с запуском Северного потока-2 и получают газ дешевле, либо Россия не будет использовать для прокачки топлива в Европу украинскую газотранспортную систему.

В компании-операторе ГТС Украины заявили, что газовый кризис в Европе и высокие цены на топливо – результат политики Газпрома, который, таким образом, пытается получить преференции в ситуации с сертификацией магистрали СП-2