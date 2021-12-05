Шантаж из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: Газпром на 25% сократил поставки газа в страны ЕС

Газпром существенно сократил поставки газа в Европу - Евросоюз / Reuters

Объемы транзитных поставок газа из России в страны Евросоюза в октябре и ноябре снизились на 25% по сравнению с показателями, которые фиксировались за аналогичный период в прошлом году. Сейчас Европа получает газ в полном объеме из Норвегии и Алжира. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

В ходе международной конференции Средиземноморские диалоги, которая была организована МИД Италии, он рассказал о том, что сейчас Норвегия и Алжир обеспечивают Европу полными поставками газа. В то время как Россия сократила прокачку топлива в стране Европейского Союза на четверть.Читайте такжеСделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через Украину

"А поставки газа из России в октябре и в ноябре сократились на 25% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года", - отметил он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Газпрома, по данным на декабря, с начала текущего года россияне увеличили прокачку газа в страны Европы на 6,6% - на 10,6 миллиардов кубических метров газа, до 171 млрд. куб. м. Указывается, что поставки нарастили в Германию (на 16,8%), Италию (19,5%), Румынию (на 221,8%), Польшу (на 7,5%), Финляндию (на 9,1%), Болгарию (на 43,8%), Грецию (на 12,2%) и Словению (на 53,9%).

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и газовый кризис в Европе

Цены на газ в Европе резко взлетели на фоне газового кризиса, с которым столкнулись страны Евросоюза. Стоимость тысячи кубометров топлива регулярно достигала рекордных отметок. В частности, 6 октября цена выросла до 1924 доллара. Тогда президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что Газпром готов увеличить поставки газа в ЕС на 15%. И цена вдруг рухнула до 988 долларов.

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Газовый кризис в Европе объясняют определенными причинами, среди которых низкий уровень газа в подземных газовых хранилищах после холодной зимы и отказ Газпрома прокачивать дополнительные объемы топлива в ЕС через Украину. Россия отказывается от допоставок газа путем украинской ГТС и ждет запуска магистрали Северный поток-2, по которой газ пойдет в обход территории украинского государства.

В ноябре Газпром увеличил поставки газа в Европу, в том числе, и через ГТС Украины. Однако цена по-прежнему остается высокой: согласно данным на воскресенье, 5 декабря, стоимость тысячи кубометров газа в ЕС составляет в среднем 1045 долларов.

Председатель компании Нафтогаз Юрий Витренко говорил, что Газпром устроил газовый шантаж Европы. По его словам, изначально на 2021 год россияне забронировали меньше мощностей украинской газотранспортной системы для прокачки топлива в Европу. Теперь Москва и вовсе поставила ультиматум Брюсселю: либо газ подешевеет и будет поставляться через Северный поток-2, либо цены останутся высокими без прокачки топлива путем украинской ГТС.

В компании-операторе ГТС Украины утверждают, что газовый кризис в Европе и высокие цены на топливо являются результатом политики Газпрома. Россияне торгуются за получение бонусов в ситуации с процедурой сертификации газопровода Северный поток-2.

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