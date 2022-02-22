"Мы же предупреждали РФ": США поддержали остановку сертификации ПП2 и заявили о "собственных мерах"

США готовятся объявить о "собственных мерах", направленных против России.
Соединенные Штаты Америки поддержали остановку Германией сертификации российского газопровода Северный поток-2.
Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она подчеркнула, что президент Байден предупреждал Россию о таких последствиях, если она не прекратит свои агрессивные действия.
"Президент США (Джо Байден – ред.) ясно дал понять, что если Россия вторгнется в Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы сделать так, что Северный поток-2 не продвинется дальше. Мы тесно консультировались с Германией накануне вечером и приветствуем их заявление", – отметила Псаки.
Также она сообщила, что США сегодня, 22 февраля, также объявят "о собственных мерах".
Остановка сертификации Северного потока-2
Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля на фоне ситуации с признанием Россией "ЛДНР" обратился в Минэкономики страны с целью отозвать у немецкого регулятора доклад по обеспечению энергобезопасности. Такой шаг блокирует дальнейшую сертификацию Северного потока-2 и введение в эксплуатацию трубопровода Газпрома.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал заявление о том, что решение Берлина по остановки процедуры сертификации Северного потока-2 мол, приведет к усилению газового кризиса в Европе. Страны ЕС, как утверждают в Москве, будут покупать топливо по цене в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Читайте также:
- В США отказались от введения срочных санкций против Северного потока-2: в чем причина
- Транзит газа в Европу и Северный поток-2: Зеленский требует от Германии гарантии безопасности
- "Угроза для всей Европы": Шмигаль заявил об успешной блокировке Северного потока-2