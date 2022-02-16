"Угроза для всей Европы": Шмыгаль заявил об успешной блокировке Северного потока-2

Северный поток-2 / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день государство на высоком мировом уровне вместе со своими зарубежными союзниками успешно блокируют запуск Северного потока-2.

"Мы сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде Северного потока-2 и будем продолжать это делать, потому что это угроза не только для нашего государства, это угроза и для всей Европы", - сказал Шмыгаль во время телемарафона по случаю Дня Единения в среду, 16 февраля.

Угроза Северного потока-2

Напомним, во время визита в Киев канцлера Германии президент Украины заявил, что Украина и Германия детально обговорили риски, связанные с запуском российского газопровода Северный поток-2.

Стороны по-разному относятся к рискам, связанным с проектом. Киев считает трубопровод Газпрома геополитическим инструментом и видит в нем опасность. Украинское государство заинтересовано в получении гарантий безопасности, а Германия также должна стать гарантом продолжения транзита газа в Европу.

Контракт Газпрома и Нафтогаза по транспортировке газа из России через территорию Украины в страны Европы завершается в 2024 году. Москва отказывается от переговоров с Киевом по пролонгации соглашения. Руководитель НАК Нафтогаз Юрий Витренко говорил, что после введения в эксплуатацию Северного потока-2 Газпром не будет зависеть от украинского транзита. Ситуация может привести к скачкам цен на газ в Европе и проблемам с его поставками.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что для РФ прокачка газа через Украину теперь "вторичная" тема. Россия готова поставлять газ путем украинской ГТС и после 2024 года, однако для этого должен появиться дополнительный спрос на топливо в Европе.

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