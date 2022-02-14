Транзит газа в Европу и Северный поток-2: Зеленский потребовал гарантий безопасности от ФРГ

Владимир Зеленский / Скриншот Facebook-трансляция Офиса президента

У Берлина и Киева есть разногласия по вопросу Северного потока-2. Украина требует гарантий безопасности. Германия должна стать гарантом продолжения транзита газа через Украину в Европу. Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

"Тут у нас есть некоторые разногласия. Северный поток-2 мы рассматриваем как геополитическое оружие РФ. Мы четко понимаем угрозу региона и требуем гарантий", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что Киев требует гарантий в энергетической сфере в связи с запуском СП-2, а Германия должна стать гарантом продолжения транзита газа в Европу.

"Предложил начать стратегический диалог в энергетической сфере в рамках которого будут определены энергетические гарантии и действенная поддержка нашего государства в энергетической сфере. Важно, чтобы Германия стала нашим гарантом в продолжении транзита газа через Украину", - заявил Зеленский.

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