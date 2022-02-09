В США отказались от введения срочных санкций против Северного потока-2: в чем причина

Подход с немедленными санкциями против СП-2 вряд ли сработает, заявила Джен Псаки / Коллаж Reuters

В администрации президента США Джо Байдена пока не видят необходимости в введении немедленных санкций против газопровода Северный поток-2.

Как заявила во время брифинга спикер Белого дома Джен Псаки, такая мера более эффективна в качестве угрозы.

"Мы считаем это рычагом влияния. Поэтому мы идем этим путем и не думаем, что подход (с немедленными санкциями) сработает", – объяснила Псаки.

При этом она подчеркнула, что в данном вопросе у Белого дома есть разногласия с некоторыми политиками в Конгрессе, которые выступают за скорейшее введение ограничительных мер.

Как сообщал Главред, на днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что газопровод Северный поток-2 не будет работать еще несколько месяцев.

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Салливан добавил, что если произойдет гипотетическое вторжение России в Украину, то Северный поток- 2 никогда не будет введен в эксплуатацию.

В свою очередь, немецкий посол в США Эмили Хабер заявила, что Россия вынуждена будет заплатить цену, если пойдет на военное вторжение в Украину или будет использовать газ в качестве политического оружия против Европы. Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок будут готовы рассмотреть любые санкции в отношении Москвы, включая ограничения в отношении Северного потока-2.

Ситуация с запуском Северного потока-2

Трубопровод Газпрома Северный поток-2 был достроен в сентябре прошлого года. Сертификация компании-оператора газопровода началась в ноябре, однако ее приостановили из-за того, что структура собственности проекта не отвечает требованиям немецкого и европейского законодательства. В первом полугодии 2022 года процедура завершена не будет.

Берлин поставил условие Газпрому: для продолжения сертификации россияне в рамках немецкого правового поля должны создать новую компанию, которой следует отдать в собственность часть трубопровода СП-2, проложенную по территории Германии.

26 января в Nord Stream 2 AG заявили, что компания создала юридическое лицо Gas for Europe GmbH, как того требовала Германия. Однако, как подчеркнули в Берлине, сертификация СП-2 возобновится только тогда, когда эта компания получит право собственности на немецкий участок трубопровода.

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