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Запуск СП-2 и газовый удар по Европе: Украина заявила об уроке для ЕС и предупредила о рисках

6 февраля 2022, 20:16
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Непонятно, как ЕС рассматривает возможность запуска Северного потока-2 в ситуации, когда Россия может пойти военной атакой на Украину, сказал Всеволод Ченцов.

Северный поток-2
Проект СП-2 не отвечает требованиям законодательства Европы - посол Украины в ЕС / Reuters

Ситуация, при которой Евросоюз рассматривает возможность введения в эксплуатацию Северного потока-2 в то время, когда существует риск полномасштабного военного вторжения России в Украину, вызывает вопросы. К тому же российский энергетический проект вряд ли соответствует правилам Европы. В ЕС могли усвоить зимний газовый урок, который показал, что чем больше Россия влияет на энергорынок, тем уязвимее становятся европейские страны. Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

В интервью Die Presse он рассказал о том, что не понимает, как Европа может рассматривать введение в эксплуатацию СП-2, когда Россия грозит Украине военным вторжением. Причем проект Газпрома, похоже, не соответствует энергетическим правилам Евросоюза.

"Как немецкие власти одобрят это строительство, если трубопровод находится под контролем "Газпрома", который также поставляет для него газ? Кажется очень сомнительным, что это предложение соответствует европейскому законодательству", - отметил Ченцов.

Он выразил надежду относительно того, что Европа сделала правильные вывода по ситуации с газом зимой и пришла к выводу, согласно которому чем больше Россия влияет не энергетический рынок, тем сильнее неопределенность в странах ЕС. Европейские государства становятся уязвимыми под давлением Москвы.

"Мы также надеемся, что Европа усвоила урок этой зимой, а именно: Чем больше влияние России на газовый рынок, тем больше неопределенность здесь, в ЕС", - подчеркнул посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

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Ситуация с запуском Северного потока-2

Трубопровод Газпрома Северный поток-2 был достроен в сентябре прошлого года. Сертификация компании-оператора газопровода началась в ноябре, однако ее приостановили из-за того, что структура собственности проекта не отвечает требованиям немецкого и европейского законодательства. В первом полугодии 2022 года процедура завершена не будет.

Берлин поставил условие Газпрому: для продолжения сертификации россияне в рамках немецкого правового поля должны создать новую компанию, которой следует отдать в собственность часть трубопровода СП-2, проложенную по территории Германии.

26 января в Nord Stream 2 AG заявили, что компания создала юридическое лицо Gas for Europe GmbH, как того требовала Германия. Однако, как подчеркнули в Берлине, сертификация СП-2 возобновится только тогда, когда эта компания получит право собственности на немецкий участок трубопровода.

Обстоятельства с запуском Северного потока-2 отразились на ситуации с газом в Европе. Страны ЕС испытывают дефицит топлива – с августа прошлого года цены на газ в Европе взлетели и периодически достигали рекордных показателей. Новый абсолютный рекорд был установлен в декабре 2021 года, когда стоимость тысячи кубометров топлива превысила отметку в 2000 долларов.

Европе не хватает газа, однако Россия отказывается от дополнительных поставок топлива в ЕС в нужных объемах через территорию Украины. Газпром не заинтересован в таких поставках, поскольку ожидает запуска своего трубопровода Северный поток-2, газ по которому пойдет в обход украинской магистрали.

В Украине придерживаются точки зрения, согласно которой Газпром шантажирует Европу газовым вопросом. В Нафтогазе говорят, что Россия в обмен на дополнительные поставки газа, которые приведут к понижению цен, требует скорейшего запуска Северного потока-2.

В управляющей компании газотранспортной системы Украины считают, что газовый кризис в Европе – результат действий Газпрома. Россияне, таким образом, торгуются за преференции в процессе сертификации СП-2.

viber
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