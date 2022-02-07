Если РФ вторгнется в Украину, Северный поток-2 никогда не будет запущен - помощник Байдена

Джейк Салливан / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что скандальный российский газопровод Северный поток-2 не будет работать еще несколько месяцев.

"Газ по нему (СП-2, - ред.) сейчас не идет и не будет идти несколько месяцев. Это, в частности, благодаря дипломатии Соединенных Штатов", – заявил Салливан в интервью FoxNews.

"Северный поток-2 - это рычаг для нас, а не для (президента РФ, - ред.) Владимира Путина. Вы сказали про остановку Северного потока-2, но он так и не был запущен", - отметил он.

Салливан добавил, что если произойдет гипотетическое вторжение России в Украину, то Северный поток- 2 никогда не будет введен в эксплуатацию.

Как известно, трубопровод Северный поток-2 был достроен в сентябре 2021 года. Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора.

Немецкий посол в США Эмили Хабер заявила, что Россия вынуждена будет заплатить цену, если пойдет на военное вторжение в Украину или будет использовать газ в качестве политического оружия против Европы. Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок будут готовы рассмотреть любые санкции в отношении Москвы, включая ограничения в отношении Северного потока-2.

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