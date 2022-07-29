Оккупант сбил российский вертолет К-52 на Херсонщине: ВСУ его ищут, чтобы вручить вознаграждение

Оккупант сбил российский вертолет К-52 на Херсонщине/ Telegram "Риа-Мелитополь"

Российский захватчик сбил вертолет К-52 своей же оккупантской армии. Это произошло вблизи села Ольгино Херсонской области 26 июля.

Теперь Вооруженные силы Украины разыскивают оккупанта, чтобы вручить ему немалое вознаграждение за такую помощь украинскому войску. Об этом сообщается на странице "РИА-Мелитополь" в Telegram.

"Вооруженные силы Украины разыскивают солдата рф, который 26 июля сбил вертолет К-52 в Херсонской области близ села Ольгино", – говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчику за такой "жест доброй воли" теперь могут выплатить кругленькую сумму.

"Согласно Закону Украины №2172, российскому военнослужащему должны вручить вознаграждение за сбитый вражеский вертолет минимум 100 000 гривен. Страна гордится тобой, сынок!" – пишут в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение суток 28 июля российская оккупационная армия потеряла еще четыре склада с боеприпасами на южном направлении. Кроме того, защитники Украины уничтожили 36 российских оккупантов.

Напомним, бойцу Национальной гвардии Украины, 19-летнему военнослужащему срочной службы, который уже сбил из переносного зенитного ракетного комплекса Игла 6 российских боевых самолетов Су-25 и одну ракету, присвоено звание Героя Украины.

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