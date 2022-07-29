ВСУ уничтожили еще четыре склада боеприпасов и кучу техники РФ на Херсонщине

Защитники Украины нанесли мощные удары по оккупантам на Юге / Фото УНИАН

В течение суток 28 июля российская оккупационная армия потеряла еще четыре склада с боеприпасами на южном направлении. Кроме того, защитники Украины уничтожили 36 российских оккупантов.

Как говорится в сводке оперативного командования Юг, авиация нанесла семь ударов по оккупантам: четыре - по опорным пунктам и три - по сосредоточению вражеской силы и техники.

"Выполняя огневые задачи, наши ракетно-артиллерийские подразделения отминусовали у врага 36 рашистов, 3 танка, 3 гаубицы "Мста-Б", радиолокационную станцию "Зоопарк-1", 4 единицы бронированной и 7 – автомобильной техники", – отмечается в сообщении.

Также в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены четыре склада боеприпасов.

Как сообщал Главред, в разведке Великобритании заявили, что Вооруженные силы Украины усиливают контрнаступательные действия в направлении Херсона. Войска уже сформировали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированной Херсонщины. Дальнобойная артиллерия применяется успешно, осуществляются попытки повредить как минимум три моста через реку Днепр, от которых зависит снабжение оккупантами территорий, которые они захватили. Войска России на западном берегу Днепра оказались в очень уязвимом положении, оккупированный Херсон практически изолирован от других захваченных территорий. Его потеря станет серьезным ударом для Москвы.

Отметим, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что успешное использование американских систем HIMARS и M270, а также партизанское движение в Херсонской области будут способствовать деокупации региона.

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