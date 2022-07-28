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ВСУ бьют войска РФ на Херсонщине: разбиты склады, оккупанты потеряли более 10 единиц военной техники

28 июля 2022, 08:12

Армия Украины разнесла склады российских захватчиков возле Чернобаевки и Белогорки.

HIMARS, российские военные
Войска Украины продолжают противостоять российским оккупантам на поле боя / DVIDSHUB Flickr, Reuters

Вооруженные силы Украины продолжают сокрушать военную технику оккупантов России. Украинские силы за прошедшие сутки разнесли два склада боеприпасов захватчиков в Херсонской области – возле сел Чернобаевка и Белогорка. Ликвидированы 66 российских солдат. Россияне потеряли более 10 единиц военной техники. Авиация нанесла удары по 5 опорным пунктам врага вокруг сел Бериславского и Херсонского районов.

Как сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в своей сводке, в течение среды, 27 июля, ВСУ продолжали противостоять врагу на поле боя на южном фронте.

Были нанесены сокрушительные удары по двум военным складам россиян в Херсонской области – возле сел Чернобаевка и Белогорка. Кроме того, ликвидированы 66 российских военных.

Российские войска потеряли более 10 единиц военной техники. В частности, 3 танка Т-72, 3 гусеничных минных заградителя, 2 гаубицы Мста-С, самоходную гаубицу Гвоздика, минометный комплекс Сани, беспилотник типа Форпост, а также 3 единицы автомобильной техники.

Также известно, что украинская авиация поразила 5 вражеских опорных пункта вокруг сел Бериславского и Херсонского районов.

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ВСУ ударили по Антоновскому мосту

Силы обороны Украины вечером, 26 июля, нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в захваченном войсками России Херсоне.

В среду утром, 27 июля, в Оперативном командовании Юг подтвердили данную информацию. По словам представителя командования Натальи Гуменюк, украинские войска сработали филигранно и ювелирно.

Читайте такжеПерелом на поле боя произошел: ВСУ освободят Херсонскую область к сентябрю – советник главы ОВАТакже Гуменюк отметила, что ВСУ взяли под контроль стратегическую логистику на Херсонщине. По этой причине оккупанты не могут организовать обеспечение своих войск.

"Назначенные" агрессором так называемые "власти" оккупированной Херсонщины перекрыли движение на Антоновском мосту. Местный коллаборант Стремоусов стал в истерике оправдываться и понадеялся, что, мол, контрнаступления ВСУ не будет.

Глава Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сказал, что Антоновский мост больше не пригоден к эксплуатации. По словам чиновника, украинские войска приняли вынужденное решение, чтобы обрубить логистику оккупантам РФ. После победы Украины мост будет восстановлен.

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