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Освободить Херсонщину помогут два фактора: эксперт рассказал, когда оккупанты начнут бежать

27 июля 2022, 16:12

Российские войска будут вынуждены совершить очередной "жест доброй воли".

Херсонская область, ВСУ взяли трофейную технику
Херсонская область, ВСУ взяли трофейную технику / Коллаж скриншот, фото из открытых источников

Успешное использование американских систем HIMARS и M270, а также партизанское движение на Херсонщине поспосособствуют деокупации региона.

Как рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко на телеканале "Эспрессо", американские системы РСЗО и деятельность украинцев в подполье на юге приведут к тому, что российские войска будут вынуждены совершить очередной "жест доброй воли" - отойти на левый берег Херсонщины и там укреплять позиции.

"Вооруженными силами Украины активно используются системы M142 HIMARS и M270 MLRS. Уже стало очевидным, что системы ПВО, которые есть на вооружении в России, ничего не могут поделать", - отметил Мусиенко.

По его словам, жизнь оккупантам также портят украинцы, которые временно находятся в оккупации. Они активно занимаются препятствованием их деятельности.

Читайте также"Уничтожен не только Антоновский мост": Гиркин уже откровенно боится наступления ВСУ на Херсон"Украинцы проводят акции по подрывам коллаборантов, по препятствованию их деятельности, проводят агитацию за Украину. Все это формирует чрезвычайно мощный огнево-психологический удар. Ведь сейчас достаточно сильно эти факторы давят на группировку российских войск на Херсонщине. Количество дезертиров среди россиян как на юге, так и востоке Украины будет расти. Соответственно будет падать моральный дух. В придачу, не сможет вовремя подойти помощь и вооружение", - подытожил эксперт.

Напомним, ночью, 27 июля, начала появляться информация о том, что ВСУ еще раз обстреляли Антоновский мост на Херсонщине. Позже это подтвердил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что эстакада была существенно повреждена. Оценить степень повреждений возможности не было. Он добавил, что оккупантам потребуется очень много времени и ресурсов на восстановление моста.

Представительница сил Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что мост стал непригодным для использования ведь украинская артиллерия сработала ювелирно и филигранно.

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