Яков Пятириков был ликвидирован в Украине / Фото v1.ru

В Украине пополнил ряды "двухсотых" российских оккупантов 32-летний российский снайпер Яков Пятириков, который ранее был награжден медалью "За возвращение Крыма".

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Пятирикова уже похоронили дома под Волгоградом.

В захватнической войне в Украине житель Палласовского района участвовал в звании ефрейтора. Был старшим снайпером мотострелкового отделения. Погиб при исполнении боевого задания. У мужчины остались жена и шестилетний сын.

Как сообщал Главред, ранее украинские защитники ликвидировали командира взвода снайперов армии оккупантов РФ Ивана Дьякова.

В мае украинские военные ликвидировали командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова, который родом из города Борзя Забайкальского края России.

Кроме того, снайпер Вооруженных сил Украины уничтожил 44-летего российского оккупанта из Хакассии Сергея Солнцева, который стал известен после того, как записал видеообращение к Владимиру Путину с требованием отправки его на войну в Украину.

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