В захватнической войне в Украине житель Палласовского района Яков Пятириков участвовал в звании ефрейтора. Был старшим снайпером мотострелкового отделения.
В Украине пополнил ряды "двухсотых" российских оккупантов 32-летний российский снайпер Яков Пятириков, который ранее был награжден медалью "За возвращение Крыма".
Как пишут российские пропагандистские СМИ, Пятирикова уже похоронили дома под Волгоградом.
В захватнической войне в Украине житель Палласовского района участвовал в звании ефрейтора. Был старшим снайпером мотострелкового отделения. Погиб при исполнении боевого задания. У мужчины остались жена и шестилетний сын.
Как сообщал Главред, ранее украинские защитники ликвидировали командира взвода снайперов армии оккупантов РФ Ивана Дьякова.
В мае украинские военные ликвидировали командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова, который родом из города Борзя Забайкальского края России.
Кроме того, снайпер Вооруженных сил Украины уничтожил 44-летего российского оккупанта из Хакассии Сергея Солнцева, который стал известен после того, как записал видеообращение к Владимиру Путину с требованием отправки его на войну в Украину.
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