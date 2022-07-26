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Требовал отправить его в Украину: снайпер ВСУ ликвидировал оккупанта-путиниста

26 июля 2022, 09:04

Сергей Солнцев призывал кремлевскую верхушку отправлять на войну десятки "добровольцев", чтобы убивать украинцев.

Сергей Солнцев
Сергея Солнцева ликвидировал снайпер ВСУ / Скриншот

Снайпер Вооруженных сил Украины уничтожил на Луганщине 44-летего российского оккупанта из Хакассии Сергея Солнцева, который стал известен после того, как записал видеообращение к Владимиру Путину с требованием отправки его на войну в Украину.

"Житель г. Абакана (Хакассия) 44-летний Сергей Солнцев весной записал видеообращение к президенту россии с требованием (!) отправить его "добровольцем" на Донбасс. Его услышали и направили на Донбасс. По информации родственников жмура, причиной смерти стало огнестрельное пулевое сквозное ранение головы", – пишет в Facebook OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

Обратим внимание, что в своем обращении к Путину уничтоженный рашист использовал заезженные пропагандистские штампы о необходимости "борьбы с нацизмом" в Украине.

Он призывал кремлевскую верхушку отправлять на войну десятки "добровольцев", чтобы убивать украинцев.

"Я обращаюсь к верховному главнокомандующем вооруженных сил Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с требованием дать возможность десяткам мужчин и мне лично принять участие в уничтожении неонацизма на территории Украины в составе Вооруженных сил РФ или сформированном добровольческом корпусе", – пафосно заявлял Солнцев.

Добавим, что воспаленные фантазии отъявленного рашиста ему не помогли, ведь в Украине его судьбу решил точный выстрел снайпера ВСУ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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