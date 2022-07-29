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Войска РФ собрались удержать Херсон, но ВСУ с помощью HIMARS намерены устроить перелом – CNN

29 июля 2022, 10:34

Российские оккупанты удерживают большие территории к северо-востоку от Херсона, они могут пополнить свои запасы на западном берегу Днепра, считают журналисты.

Херсон Хаймарс
Россия перебрасывает войска в Херсонскую область, а ВСУ бьют по ключевым военным объектам врага в захваченном регионе / Коллаж Суспільне, DVIDSHUB Flickr

Войска России работают над усилением своего военного присутствия в захваченном Херсоне. Они продолжают удерживать контроль над большими территориями к северо-востоку от города и могут пополнить свои силы на западном берегу при помощи понтонных мостов и речных паромов через Днепр. Однако ВСУ наносят удары по стратегической логистике, командным пунктам и складам врага. Они намерены переломить ситуацию, применяя дальнобойную артиллерию HIMARS.

В материале CNN речь идет о том, что российские оккупанты, похоже, решили сосредоточиться на удержании захваченного Херсона как стратегически важной части сухопутного моста в оккупированный Крым и главного источника воды на полуострове.

Читайте такжеУкраину ждет победа над Россией и освобождение Херсона с Донбассом и Крымом – военный экспертУказывается, что в течение последних 2 недель большие конвои отправлялись на запад региона с оккупированного Мариуполя через Мелитополь. Бронированный грузовик с буквой Z был припаркован возле подконтрольного россиянам здания областного совета в Херсоне.

Как отмечают американцы, южный фронт идет с Николаева, к северу от Херсона. Боевые действия на юге идут практически ежедневно. На южной и восточной части фронт проходит извилистой линией от побережья Черного моря сквозь сельскохозяйственные угодья к Запорожской области.

Данный район расположен неподалеку от Донецкого фронта, за который идет бои еще с 2014 года. Однако теперь это только участок фронта, растянутого более чем на 1 тысячу километров.

Вдоль линии фронта проходят артиллерийские противостояния – обмены ударами длились в течение несколько месяцев.

Однако теперь в ВСУ говорят, что Украина, получив дальнобойную артиллерию, такую как HIMARS, завладела преимуществом и уничтожает важные склады, командные пункты и боеприпасы россиян в глубоком тылу.

В частности, силы обороны Украины уничтожили минимум два склада боеприпасов в Новой Каховке на Херсонщине, нанесли удары по трем мостам и поразили даже транспортное средство оккупантов с ракетами С-300.Читайте такжеВ ОП допускают второй "жест доброй воли" РФ в Херсоне: Подоляк назвал условие

Несмотря на заявление разведки Британии об "очень уязвимом положении" одного из подразделений войск РФ на западном берегу Днепра и ситуацию, когда Херсон почти отрезан от других территорий, оккупанты по-прежнему удерживают большие территории к северо-востоку от города и могут полнить свои силы на западном берегу при помощи понтонных мостов и речных паромов через Днепр.

Впрочем, несмотря на мощь российской армии, в командовании ВСУ заявили, что удары по военным складам РФ и их логистическим цепочкам могут привести к перелому ситуации на поле боя.

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Ситуация в Херсонской области

27 июля в Оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ ударили артиллерией по Антоновскому мосту. Представитель командования Наталья Гуменюк отметила, что украинские войска сработали филигранно и ювелирно.

Также она добавила, что силы обороны Украины контролируют стратегическую логистику на Херсонщине. Ситуация не позволяет россиянам наладить обеспечение своих войск.

В разведке Великобритании заявили, что контрнаступление ВСУ в направлении Херсона уже в разгаре. Украинские военные успешно применяют дальнобойную артиллерию и пытаются повредить три моста через Днепр, от которых зависит снабжение войск оккупантов. По данным специалистов, захватчики оказались в очень уязвимо положении, а Херсон уже почти отрезан от других оккупированных территорий.

Согласно прогнозу бывшего сотрудника Пентагона Криса Догерти, армия Украины до конца сентября может добиться успеха в вопросе освобождения Херсона и Херсонской области от российских оккупантов.

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