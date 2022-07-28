ВСУ смогут освободить Херсон до конца сентября - экс-сотрудник Пентагона

Бывший чиновник министерства обороны США побаивается, что ВСУ не смогут освободить аннексированный Крым.
Украинские военные до конца сентября смогут освободить Херсон и территорию вокруг него. Такой прогноз дал бывший чиновник министерства обороны США, старший научный сотрудник CNAS Криса Догерти, сообщает Радио Азаттык.
"Это зависит от того, что именно вы имеете в виду под югом Украины. Если мы примем за юг Херсон и область вокруг него, то, я думаю, до конца сентября они, возможно, смогут добиться успеха", - ответил он на вопрос о том, смогут ли ВСУ освободить юг Украины до конца сентября.
Догерти побаивается, что украинцам не удастся отвоевать аннексированный Россией Крым.
"При этом если мы включим Крым и остаток юга Украины, то здесь ответ будет отрицательным. Скорее всего, это недостижимо ввиду вооружения и материального обеспечения, которое сейчас находится в распоряжении украинцев", — добавил он.
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Освобождение Крыма
Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что украинским военным нужно начинать бить по базам российских оккупантов в Крыму ведь именно там находится большая часть оружия, которое впоследствии оказывается на фронте. Он считает, что Путин не решится применить ядерное оружие в ответ на подобное.
Ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.
В свою очередь бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Россия может применить ядерное оружие если с Крымским мостом что-то случится.
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