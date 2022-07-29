Со стороны Беларуси существует угроза вторжения в Украину: усилился ракетный обстрел

Со стороны Беларуси существует угроза вторжения / Коллаж фото сайт президента, Минобороны Беларуси

Со стороны Беларуси существует угроза сухопутного наступления на Черниговскую область. ВСУ активно готовятся к возможному вторжению. Об этом заявил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

В последнее время увеличилось количество ракетных ударов по территории Украины.

"Почти все ракеты, которые выпущены в последнее время, они все выпущены с территории Республики Беларусь. Артиллерийские обстрелы на территории Черниговщины все осуществляются с территории России. Соответственно мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси и к этому готовы", - сказал Вячеслав Чаус.

Он преодолевал, что местные власти и военные составили план действий в случае такого вторжения. По понятным причинам детали этого плана не разглашаются.

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Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.

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