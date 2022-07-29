Вариант "двух Корей" для Украины: Арестович назвал ближайшую стратегическую цель Кремля

Главная цель Кремля - ликвидация Украины - не отменяется, считает Арестович / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ближайшей стратегической задачей Кремля является вариант "двух Корей" для Украины, оформленных тем или иным образом. Главная цель не отменяется - это ликвидация Украины.

Для того, чтобы достигнуть поставленной задачи, РФ необходимо принудить Киев к переговорам и заставить заключить условный "Минск-3", написал Арсетович в своем Telegram-канале.

"И зерновой шантаж, и бесконечные эмиссары на Западе и Востоке, обещающие ужасы этой зимой, имеют целью только одно - Минск-3, Минск-3, Минск-3", - считает советник главы ОП.

Арестович добавил, что сейчас РФ решает вопрос, как достичь заключения "Минска-3". Варианты таковы:

просто стать в оборону и изматывать наши войска в ходе нашего наступления;

нанести упреждающие удары с целью заставить нас преждевременно потратить резервы, понести потери и стать более сговорчивыми на переговорах, а кроме того, дополнительно захватить территории для аннексии или торговли;

комбинированный: сначала наступление, потом - оборона.

"Я ставлю на комбинированный - в финале которого, по их планам, все равно оборона и удержание своей части "Кореи". Общая политическая и военная культура не позволила бы российскому руководству перейти к обороне прямо, для этого им бы пришлось быть умнее. Поэтому сейчас они готовят наступление", - написал Арестович.

При этом он прогнозирует, что планы Кремля провалятся.

"Происходит потому, что у них очень плохая система перевода политических целей в военные. А кроме того - крайне путанные политические цели, которые постоянно меняются, шарахаясь, как пьяные, в зависимости от конъюнктуры вождя", - объяснил советник ОП.

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Как сообщал Главред, Алексей Арестович заявил о начале третьего этапа войны в Украине. По его словам, российская оккупационная армия готовит наступление.

"Наше контрнаступление, похоже, слегка оттягивается, зато потом имеет все шансы стать ещё успешнее, чем планировалось. Драка будет славной. Пойдёт козацкий драйв снова гулять по степи", - написал Арестович.

Отметим, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что со стороны Беларуси существует угроза сухопутного наступления на Черниговскую область. ВСУ активно готовятся к возможному вторжению.

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