Школьница надругалась над флагом Украины возле оккупированного Купянска: ей грозит заключение

Школьница надругалась над флагом Украины возле оккупированного Купянска/ Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине в одном из сел, которое находится под временной российской оккупацией, 16-летняя школьница надругалась над флагом Украины.

Она сорвала сине-желтый флаг с помещения дома культуры и выбросила его на землю. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Такой инцидент произошел в оккупированном селе Петропавловка Купянского района в конце июня.

При этом отмечается, что девушка кичилась своим поступком на камеру.

"Подозреваемая сняла со здания государственный флаг и дерзко, цинично сбросила его на землю, "кичась" своими действиями в присутствии других под видеофиксацию. Своими действиями девушка осквернила национальный символ Украины", – говорится в сообщении прокуратуры.

Школьнице заочно сообщили о подозрении из-за надругательства над государственным флагом Украины.

Сейчас идет досудебное расследование. Подозреваемой, согласно украинскому законодательству, грозит штраф, арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Также в прокуратуре напомнили, что 18-летнему активисту, который возле упомянутого здания разбил герб Украины, также заочно сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что в столице Латвии, городе Рига, в ходе массового мероприятия "за освобождение от советского наследия" неадекватный мужчина избил парня, который был закутан во флаг Украины.

Напомним, на острове Змеиный в Черном море, который украинские защитники освободили от российских оккупантов, официально подняли флаг Украины.

Смотрите онлайн новости Харькова:

Читайте также: