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СБУ вычислила еще нескольких оккупантов, которые зверски издевались над жителями Бучи

29 июля 2022, 13:39

Служба безопасности Украины установила личности еще четырех военнослужащих РФ, которые причастны к военным преступлениям в Буче Киевской области.

СБУ, оккупанты
СБУ вычислила еще нескольких оккупантов, которые зверски издевались над жителями Бучи / коллаж фото УНИАН и СБУ

Аналитики СБУ сумели установить личности еще четырех русских оккупантов, которые совершали военные преступления в Буче (Киевская область). Оккупанты пытали и издевались над мирными жителями населенного пункта.Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В начале марта 2022 года эти лица в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии России находились на территории Бучи и жестоко пытали местную семью. Оккупанты ворвались в ее дом и пытались угрозами получить информацию о местоположении украинских войск. Поняв, что у членов семьи есть четкая проукраинская позиция, российские солдаты заблокировали их в доме. Угрожая оружием, оккупанты долгое время психологически давили на людей и пытали, требовали, чтобы те выдали адреса проживания патриотов и военных в Буче", – рассказали они.

СБУ вычислила еще нескольких оккупантов, которые зверски издевались над жителями Бучи
СБУ вычислила еще нескольких оккупантов, которые зверски издевались над жителями Бучи

Затем солдаты страны-агрессора вывели хозяина дома в двор, где раздели и жестоко избили ногами. В дальнейшем оккупанты планировали казнить мужчину через расстрел ‒ из-за того, что тот не стал с ними сотрудничать, но тому чудом удалось скрыться.

"Тогда оккупанты взялись пытать жену: угрожали искалечить ее и убить, чтобы она сообщила о местонахождении своего мужа. Несмотря на физические издевательства и моральное давление, женщина выдержала надругательства, в конце концов оккупанты покинули ее дом", –рассказали сотрудники СБУ.

СБУ вычислила еще нескольких оккупантов, которые зверски издевались над жителями Бучи
СБУ вычислила еще нескольких оккупантов, которые зверски издевались над жителями Бучи

Оккупантам заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что о ликвидации ВСУ высокопоставленного оккупанта, генерал-майора Романа Кутузова, стало известно в воскресенье, 5 июня.

"Российский генерал-майор Кутузов погиб, пытаясь подразделение ВДВ – "элитную" часть – бросить в наступление. Он погиб на поле боя, пытаясь поднять солдат в атаку. И это далеко не первый такой случай. Это показывает, что у россиян очень большие проблемы: много "отказников", – сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

До того офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") писал, что украинские бойцы уничтожили нового офицера-начальника российских оккупантов.

В этот раз нашими воинами был ликвидирован руководитель штаба 336-й бригады морпехов российского Балтийского флота полковник Руслан Ширин.

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Автор: Егор Бунин
СБУ новости Украины война России и Украины Бучанская резня
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