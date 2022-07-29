СБУ вычислила еще нескольких оккупантов, которые зверски издевались над жителями Бучи / коллаж фото УНИАН и СБУ

Аналитики СБУ сумели установить личности еще четырех русских оккупантов, которые совершали военные преступления в Буче (Киевская область). Оккупанты пытали и издевались над мирными жителями населенного пункта.Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В начале марта 2022 года эти лица в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии России находились на территории Бучи и жестоко пытали местную семью. Оккупанты ворвались в ее дом и пытались угрозами получить информацию о местоположении украинских войск. Поняв, что у членов семьи есть четкая проукраинская позиция, российские солдаты заблокировали их в доме. Угрожая оружием, оккупанты долгое время психологически давили на людей и пытали, требовали, чтобы те выдали адреса проживания патриотов и военных в Буче", – рассказали они.

Затем солдаты страны-агрессора вывели хозяина дома в двор, где раздели и жестоко избили ногами. В дальнейшем оккупанты планировали казнить мужчину через расстрел ‒ из-за того, что тот не стал с ними сотрудничать, но тому чудом удалось скрыться.

"Тогда оккупанты взялись пытать жену: угрожали искалечить ее и убить, чтобы она сообщила о местонахождении своего мужа. Несмотря на физические издевательства и моральное давление, женщина выдержала надругательства, в конце концов оккупанты покинули ее дом", –рассказали сотрудники СБУ.

Оккупантам заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что о ликвидации ВСУ высокопоставленного оккупанта, генерал-майора Романа Кутузова, стало известно в воскресенье, 5 июня.

"Российский генерал-майор Кутузов погиб, пытаясь подразделение ВДВ – "элитную" часть – бросить в наступление. Он погиб на поле боя, пытаясь поднять солдат в атаку. И это далеко не первый такой случай. Это показывает, что у россиян очень большие проблемы: много "отказников", – сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

До того офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") писал, что украинские бойцы уничтожили нового офицера-начальника российских оккупантов.

В этот раз нашими воинами был ликвидирован руководитель штаба 336-й бригады морпехов российского Балтийского флота полковник Руслан Ширин.

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