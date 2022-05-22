В Латвии избили парня с украинским флагом на плечах: нападавшего быстро отыскали и задержали

В Латвии избили мужчину с украинским флагом на плечах / ua.depositphotos.com

В столице Латвии, городе Рига, в ходе массового мероприятия "За освобождение от советского наследия" неадекватный мужчина избил парня, который был укутан во флаг Украины. Об этом сообщает издание Delfi.

Около 2 часов ночи сотрудники Рижского Земгальского участка Государственной полиции вместе с работниками спецназа Рижского регионального управления задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1984 года рождения, который скрывался за дымоходом на чердаке по месту своего жительства. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Уголовный процесс начат по части 2-й 231-й статьи Уголовного закона Латвии "Хулиганство", которое связано с нанесением телесных повреждений пострадавшему. За такое нарушение закона грозит срок лишение свободы на срок до пяти лет либо краткосрочное лишение свободы, а также полицейский надзор, общественные работы или денежный штраф.

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Напомним, ранее на болгарском курорте Варна компанию россиян ‒ двух женщин и двух мужчин ‒ выселили из отеля и отвезли в полицейский участок ‒ после того, как те в пьяном виде устроили дебош.

"Вели себя буйно в гостинице Dahlia Garden. Ближе к утру вынуждены были обратиться в полицию. После проверки выяснилось, что эти "люди" из России. Их вежливо послали за российским кораблем. Свиньи оставили после себя "полный порядок" - со стен сорваны все светильники, вырваны розетки". После выдворения из гостиницы их задержала полиция", ‒ пишут в болгарских соцсетях.

Также сообщается, что россияне выдавали себя за беженцев из Украины

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