Блогер из Днепра обозвала украиноязычных и назвала их виновными в войне

Девушка грубо обозвала всех украинцев, говорящих на родном языке, и обвинила их в развязывании войны.
В Сети разгорелся скандал из-за русскоязычной блогера из Днепра. Елизавета Кошляк заявила, якобы это украиноязычные граждане нашей страны виноваты в том, что началась война, ведь они, мол, "ущемляют русскоязычных".
Видео с такими обвинениями девушка опубликовала в сториз на своей странице в Instagram. Ролик быстро распространился по сети, когда его с негативными комментариями опубликовал у себя популярный ресурс в Instagram.
Девушка грубо обратилась к соотечественникам, сразу заявив, что в Днепре все разговаривают или на русском, или на суржике. Она сказала, что ее муж разговаривает на суржике только потому, что он вырос в селе и всю жизнь говорил на украинском.
При этом девушка заявила, что знает украинский язык, ведь учила его в школе, но переходить на него не собирается.
Блогер обвинила украиноязычных граждан, что якобы это из-за них началась война, ведь они якобы "ущемляют русскоязычных". Таким образом она лишь повторила известный кремлевский нарратив.
"Есть плохие люди [неценз.], которые мне рассказывают: "Из-за таких как ты, мы страдаем". Нет, из-за таких как вы мы страдаем. Из-за таких людей, которые создают еще больше проблем. Почему у нас война? Потому что здесь притесняют русскоязычных!" – выдала Елизавета.
Кстати, страница девушки сейчас заблокирована или удалена.
Напомним, 71-летняя россиянка в Москве "сдала" полиции свою соседку-украинку за то, что она во время конфликта заявила, что Украина победит Россию в войне, вернет свои территории и уничтожит Крымский мост.
Ранее сообщалось, что россияне массово бегут из оккупированного Крыма после взрывов, которые произошли на военном аэродроме в Сакском районе 9 августа. Одна из россиянок, которая с семьей покидала Крым, закатила истерику и расплакалась со словами, как она не хочет покидать Алушту, ведь чувствовала себя там "как дома".
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