"Героически" охотились за ВСУ в тылу: пропагандистка из РФ села в лужу с рассказом о гибели сотни русских

Пропагандистка из РФ села в лужу с рассказом о гибели сотни русских / коллаж УНИАН и скриншот из видео

Кремлевская пропагандистка жестко оконфузилась рассказом о гибели сотни российских оккупантов, которые якобы "охотились" за американскими РСЗО HIMARS во временно оккупированной Кадиевке (до 2014 года ‒ Стаханов).

"Этот спецотряд погиб в Стаханове, охотясь на HIMARS. Больше ста мальчишек отдали свои жизни в борьбе с нацистами. Кто-то умер сразу, а кто-то в больнице и в муках. Спасибо вам большое и вечная вам память", – заявила она.

Как известно, Стаханов (сейчас ‒ Кадиевка) находится в Алчевском районе Луганской области. С 2014 года его контролируют террористы так называемой "ЛНР".

Погибшие оккупанты не могли в пределах этого города "бороться" с HIMARS, поскольку Кадиевка расположена глубоко в тылу врага. К примеру, расстояние до передовой превышает два десятка километров.

Напомним, ранее советник главы МВД Вадим Денисенко говорил о том, что применение западного оружия ВСУ позволило сломать тактику российских оккупантов в Украине, которые сосредотачивают силы для наступления на отдельных участках.

"В последние дни, благодаря технике, которая пришла с Запада, нам удалось фактически ежедневно уничтожать, как минимум, по одному складу с боеприпасами. Это безусловно замедляет россиян", – отметил собеседник.

Как позднее сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину

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