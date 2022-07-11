Высокоточно ударили по ВСУ: в РФ военный пропагандист выдал циничный фейк об ударе по Часовому Яру

Спикер российского Минобороны Игорь Конашенков с невероятным по силе цинизмом, выдал вчерашний обстрел россиянами дома в Часовом Яре за "удар по ВСУ".
Министерство обороны России с невероятным цинизмом выдало ракетный обстрел своей армией пятиэтажки в городе Часов Яр (Донецкая область) за очередной "высокоточный" удар по объектам ВСУ. Спикер военного ведомства оккупантов Игорь Конашенков заявил, что русския якобы "уничтожили базу" 118-й бригады территориальной обороны.
"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ", – заявил пропагандист.
При этом Конашенко хамски отметил, что в результате удара оккупанты якобы смогли ликвидировать "более трехсот" бойцов ВСУ.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты ударили по Донетчине из реактивных систем залпового огня "Ураган". Вследствие этого в городе Часов Яр была разрушена многоэтажка, а под ее завалами оказались минимум три десятка человек, среди которых 9-летний ребенок.
"По меньшей мере три десятка человек находились под завалами 5-этажки в Часовом Яре, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из "Ураганов". В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели - пытались спасти тех, кто оказался под завалами", – говорил Кириленко.
До того бойцы ВСУ метко ударили по скоплению оккупантов на юге из артиллерии. Захватчики после точных ударов украинских военных не досчитались 18 различных единиц техники и более полусотни человек личного состава.
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