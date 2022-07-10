Поломали тактику РФ: ВСУ уничтожают по вражескому складу с БК ежедневно

ВСУ успешно применяют западное вооружение / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

Применение западного оружия позволило сломать тактику российских оккупантов в Украине, которые сосредотачивают силы для наступления на отдельных участках, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

В эфире Канала 24 он подчеркнул, что точными ударами ВСУ почти каждый день на временно оккупированных территориях "взлетают на воздух" склады с боеприпасами врага.

"В последние дни, благодаря технике, которая пришла с Запада, нам удалось фактически ежедневно уничтожать, как минимум, по одному складу с боеприпасами. Это безусловно замедляет россиян", – отметил собеседник.

Он пояснил, что российские захватчики выбрали тактику, которую продемонстрировали в Лисичанске и Северодонецке. Они концентрируют большое количество техники и живой силы на относительно небольшой территории.

По словам советника главы МВД, силы врага буквально "выжигают украинскую землю". Именно благодаря мощному уничтожению складов армии агрессора не дают применить эту тактику.

"Наша главная задача – это именно уничтожение складов по всему периметру – там, где они ближе подвозят их к линии фронта", – добавил Денисенко.

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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