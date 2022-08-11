РФ готовит 'акцию', чтобы дискредитировать президента Украины – разведка

От имени украинского президента оккупанты планируют запустить фейковый "фонд" и распространить его деятельность в Европе.
В России подготовили специальную "акцию", которая призвана дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского. Оккупанты собираются запустить фейковый "фонд" от имени Зеленского, который будет действовать за границей.
Псевдофонд планируют запустить в ближайшее время. Для этого уже подготовили сайт и скриншоты якобы публикаций известных СМИ о создании фонда. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что захватчики даже создали базу так называемых "сетевых лидеров" и блогеров, чтобы те помогали в дальнейшем распространять материалы. Также подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.
"Согласно замыслу авторов "акции", будет создана и обнародована фейковая площадка (сайт) так называемого "Фонда ЗЕЛЕНСКОГО", на котором будет размещено предложение к иностранным гражданам и учреждениям, приобщиться к его "деятельности". Планируется создание и последующая публикация "ассортиментной линейки Фонда" и регистрация его на торговых площадках Европы", – отмечают в разведке.
Работу псевдофонда в Европе планируют построить по принципу "сетевого маркетинга".
"Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве", – говорят в разведке.
Запуск псевдофонда оккупанты планируют в ближайшее время.
В то же время в ГУР Минобороны Украины призвали международное сообщество не доверять таким фейкам российских оккупантов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны в Украине зависит от нескольких факторов. По информации президента, вопрос сроков завершения войны напрямую зависит от вопроса потерь в рядах российских оккупантов и предоставления Украине военной помощи.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что признание России спонсором терроризма "утопит" ее. Он подчеркнул, что россияне с 24 февраля, когда начали широкомасштабную войну против Украины, уже совершили все перечисленные в Римском статуте преступления. Поэтому страну-агрессора РФ нужно как можно быстрее признать государством-спонсором терроризма.
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