РФ готовит "акцию", чтобы дискредитировать президента Украины – разведка/ president.gov.ua

В России подготовили специальную "акцию", которая призвана дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского. Оккупанты собираются запустить фейковый "фонд" от имени Зеленского, который будет действовать за границей.

Псевдофонд планируют запустить в ближайшее время. Для этого уже подготовили сайт и скриншоты якобы публикаций известных СМИ о создании фонда. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что захватчики даже создали базу так называемых "сетевых лидеров" и блогеров, чтобы те помогали в дальнейшем распространять материалы. Также подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.

"Согласно замыслу авторов "акции", будет создана и обнародована фейковая площадка (сайт) так называемого "Фонда ЗЕЛЕНСКОГО", на котором будет размещено предложение к иностранным гражданам и учреждениям, приобщиться к его "деятельности". Планируется создание и последующая публикация "ассортиментной линейки Фонда" и регистрация его на торговых площадках Европы", – отмечают в разведке.

Работу псевдофонда в Европе планируют построить по принципу "сетевого маркетинга".

"Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве", – говорят в разведке.

Запуск псевдофонда оккупанты планируют в ближайшее время.

В то же время в ГУР Минобороны Украины призвали международное сообщество не доверять таким фейкам российских оккупантов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны в Украине зависит от нескольких факторов. По информации президента, вопрос сроков завершения войны напрямую зависит от вопроса потерь в рядах российских оккупантов и предоставления Украине военной помощи.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что признание России спонсором терроризма "утопит" ее. Он подчеркнул, что россияне с 24 февраля, когда начали широкомасштабную войну против Украины, уже совершили все перечисленные в Римском статуте преступления. Поэтому страну-агрессора РФ нужно как можно быстрее признать государством-спонсором терроризма.

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