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Участие в войне против Украины согласились принять около 13 тыс. белорусов - Генштаб

11 августа 2022, 16:26

Вдоль границы с Украиной выполняют задачи шесть батальонов ВС Беларуси.

Участие в войне против Украины согласились принять около 13 тыс. белорусов - Генштаб
На войну в Украину могут отправиться 13 тыс. белорусов / Коллаж ua.depositphotos.com и t.me/modmilby

На войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины, согласились отправиться около 13 тыс. действующих и бывших военных из Беларуси. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его данным, вдоль границы с Украиной выполняют задачи шесть батальонов ВС Беларуси.

"В целом, по имеющимся данным, Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины", - сказал Громов.

Он добавил, что белорусы соглашаются участвовать в войне, потому мотивированы материальной наградой. Это единственная причина, которая заставляет их подписывать согласия, поскольку "никакого идеологического фундамента в действиях оккупантов нет и никто не верит в денацификацию".

Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.

Другие новости:

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