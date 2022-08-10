УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Потери и оружие: Зеленский назвал главные факторы победы Украины в войне

10 августа 2022, 23:27

Вопрос сроков завершения войны напрямую зависит от вопроса потерь в рядах российских оккупантов.

Зеленский войска РФ
Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине / Коллаж Офис президента, УНИАН

Завершение войны в Украине зависит от нескольких факторов, сообщил в вечернем обращении в среду, 10 августа, президент Владимир Зеленский.

По информации президента, вопрос сроков завершения войны напрямую зависит от вопроса потерь в рядах российских оккупантов.

"Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украины. Вот об этом стоит думать всем, кто защищает нашу землю и помогает Украине. Как нанести оккупантам еще большие потери, чтобы сократить время войны? Если почти 43 тысячи погибших русских солдат не убеждают российское руководство, что им надо искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, нужно больше результатов", - сказал президент.

Второй фактор - предоставление Украине военной помощи. Как отметил глава государства, на завтрашней встрече в Копенгагене будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.

"Чем больше оружия получит Украина, чем больше финансовой и технической поддержки, тем быстрее и наши люди, и все европейцы смогут ощутить покой и стабильность жизни", - заявил Зеленский.

Новости Донбасса:

Война России против Украины на Донбассе

В Институте изучения войны ранее заявили, что Россия отправляет войска с северной части Донецкой области на южный фронт. Не исключено, что оккупанты временно приостанавливают наступление на Славянск. Вражеские подразделения бросают в захваченный Крым для их подготовки к контрнаступлению армии Украины на позиции оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что оккупация российскими войсками Донецкой и Луганской областей, дескать, "идет по плану". В качестве, мол, "подтверждения" своих слов, он привел в пример захват оккупантами шесть маленьких сел.

Военный эксперт Сергей Кузан в интервью Главреду рассказал о том, что войска РФ на Донбассе попали в тупик. Они не могут подойти к укрепрайону ВСУ в Донецкой области.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский военная агрессия РФ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:13

Не волнуйся, любимый: Пугачева нежно обратилась к Галкину

00:03

Гороскоп на сегодня, 11 августа 2022: Овнам – подсказки судьбы, Близнецам – волнение, Рыбам – врагиВидео

10 августа, среда
23:50

"Мы пишем новую историю, пока россияне пишут доносы": Дурнев рассказал, как выбить из себя все российское

23:47

В Донецке вспыхнул пивзавод: оккупанты сообщают об утечке аммиакаВидео

23:34

В сети озвучили умопомрачительную цену за корпоратив Урганта

Реклама
23:27

Потери и оружие: Зеленский назвал главные факторы победы Украины в войнеВидео

23:18

"Пришла, увидела, влюбилась": Лилия Ребрик показала удивительную гибкость на гимнастическом матеВидео

23:09

Приносят беду и забирают удачу: какие 5 предметов в доме магнитом притягивают бедностьВидео

23:04

В РФ уже ноют о "драматическом положении" своих войск в УкраинеВидео

23:03

Выживший из ума старик: Пригожин публично оскорбил Макаревича

22:27

У самого популярного российского ведущего подозревают рак

22:26

В Бахмуте пекло и много погибших: оккупанты Ураганами обстреляли центр городаВидео

22:23

Как убрать масляное пятно за 10 минут без стирки: простой эффективный способ

22:17

"Будет гораздо жестче": в Госдуме разразились бреднями о "точке невозврата" в войне

22:11

Арестович озвучил самый худший сценарий развития войны для УкраиныВидео

21:40

Приметы на Медовый спас 14 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не попасть в бедуВидео

21:31

"Мне конец": Арестович поведал, что сказал жене и детям в первый день войныВидео

21:30

В Черногории в одном из кафе официанты носят форму с символом агрессии РФ

21:12

"Это впервые прозвучит в СМИ": Арестович признался, когда впервые узнали о планах вторжения РФВидео

20:54

Взрывы в Крыму: аэродром вышел из строя, уничтожены 9 самолетов, которые били ракетами по УкраинеВидео

Реклама
20:52

Звезда Сватов отреагировала на пророссийскую позицию Федора Добронравова

20:50

На грани дефолта: кредиторы приняли важное решение по госдолгу Украины - Reuters

20:36

Угроза ракетного удара: Россия сосредоточила вокруг Украины около 20 самолетовВидео

20:10

Приметы на 12 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

20:09

Отличная работа: в ВСУ рассказали о последствиях взрывов на авиабазе в Крыму

20:08

Нацгвардеец сбил с ЗРК "Игла" российский штурмовик Су-25Видео

20:04

Переименовать "сладкую вату" в "їстівну бавовну" : Клопотенко сделал яркую инициативуВидео

19:33

ФБУ: решение об "избрании" Кирилла Шевченко отменено, созываемая им конференция - незаконна

19:32

Зверства россиян: на блокпосте в Васильевке скончалось 10 украинцевВидео

19:29

Пенсионерка в Москве "сдала" полиции соседку-украинку за слова, что Украина победит

19:21

Почему война между США и Китаем завершилась, даже не начавшисьмнение

19:19

В Киев доставили тела еще 16 погибших защитников МариуполяВидео

19:15

Не дружат с головой: 5 знаков зодиака – самые большие чудаки гороскопаВидео

19:07

"Мне они привиделись": Регина Тодоренко показала фото своих родов с мужем и сыном

19:00

Нагар "слетает" сам: как очистить утюг таблеткой для посудомойки за 30 секунд

18:50

Как правильно заморозить сливу на зиму и как долго сохранить фрукт в холодильнике

18:50

День сына и дочери 2022: дата, традиции праздника и поздравления

18:45

У Зеленского назвали "дешевым спектаклем" намерения России обвинить Украину в обстрелах ЗАЭСВидео

18:30

"Родилась первая принцесса": чехи в средневековом замке приютили беженок-украинок

18:22

Активную фазу войны в Украине нужно завершить до конца осени: Ермак назвал причинуВидео

Реклама
18:19

"Это еще не перелом в войне": экс-посол США в Украине объяснил последствия взрывов в КрымуВидео

17:46

Вляпалась в новый скандал: Лорак решила покинуть РоссиюВидео

17:29

Удар по Крыму: как сдулся главный козырь Кремля - ядерный шантажмнение

17:29

Судьбоносные перемены и большая удача: три знака зодиака станут счастливчиками до конца лета

17:25

Доллар по 40 грн и увеличение спроса на валюту: эксперт дал неутешительный прогноз на августВидео

17:21

Полная изоляция: россиянам хотят запретить посещать ЕвропуВидео

17:02

Маковей 2022: дата, традиции и запреты дня

16:53

Тяжелое время для Украины: астрологи предупредили о массовых разрушениях в Полнолуние 12 августаВидео

16:48

Мощный удар по Крыму: уничтожены не менее 60 оккупантов, еще 100 человек были ранены - ГеращенкоВидео

16:47

"Жили как у себя дома": россиянка закатила истерику, потому что выезжает из Крыма из-за взрывовВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять