Потери и оружие: Зеленский назвал главные факторы победы Украины в войне

Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине / Коллаж Офис президента, УНИАН

Завершение войны в Украине зависит от нескольких факторов, сообщил в вечернем обращении в среду, 10 августа, президент Владимир Зеленский.

По информации президента, вопрос сроков завершения войны напрямую зависит от вопроса потерь в рядах российских оккупантов.

"Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украины. Вот об этом стоит думать всем, кто защищает нашу землю и помогает Украине. Как нанести оккупантам еще большие потери, чтобы сократить время войны? Если почти 43 тысячи погибших русских солдат не убеждают российское руководство, что им надо искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, нужно больше результатов", - сказал президент.

Второй фактор - предоставление Украине военной помощи. Как отметил глава государства, на завтрашней встрече в Копенгагене будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.

"Чем больше оружия получит Украина, чем больше финансовой и технической поддержки, тем быстрее и наши люди, и все европейцы смогут ощутить покой и стабильность жизни", - заявил Зеленский.

Новости Донбасса:

Война России против Украины на Донбассе

В Институте изучения войны ранее заявили, что Россия отправляет войска с северной части Донецкой области на южный фронт. Не исключено, что оккупанты временно приостанавливают наступление на Славянск. Вражеские подразделения бросают в захваченный Крым для их подготовки к контрнаступлению армии Украины на позиции оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что оккупация российскими войсками Донецкой и Луганской областей, дескать, "идет по плану". В качестве, мол, "подтверждения" своих слов, он привел в пример захват оккупантами шесть маленьких сел.

Военный эксперт Сергей Кузан в интервью Главреду рассказал о том, что войска РФ на Донбассе попали в тупик. Они не могут подойти к укрепрайону ВСУ в Донецкой области.

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