В РФ уже ноют о "драматическом положении" своих войск в Украине

В РФ ноют от №драматичном положении" / Коллаж УНИАН, Reuters

В России начали вовсю ныть о том, что российская армия в Украине, может оказаться в "очень драматичном положении до конца лета", пишет Focus.

Громкие заявления сделал Руслана Пухов, который входит в совещательный совет Минобороны РФ. Он приближен к правительству Владимира Путина и возглавляет Центр анализа стратегий и технологий.

Пухов заявил, что "российская армия имеет слишком мало пехотинцев, поскольку линия фронта очень большая, а отправленных частей не хватает".

"Нам приходится прорывать украинскую линию фронта со слишком малым количеством солдат, уязвимыми танками и военными бронемашинами", - заявил Пухов.

Среди других недостатков, советник обращает внимание на очень плохое техническое обеспечение, отсутствие самолетов последнего поколения и нехватку высокоточного оружия. Также мужчина подчеркнул, что украинская армия более опытна за российскую, поскольку воюет последние 8 лет и оценил навыки артиллеристов ВСУ.

"К концу лета ситуация может стать очень драматичной для нас. Мы мобилизуем слишком мало солдат. А сражаться приходится с армией, которая проводит уже четвертую волну мобилизации. У них нет недостатка в бойцах", - добавил в заключении Пухов.

Война России против Украины на Донбассе

В Институте изучения войны ранее заявили, что Россия отправляет войска с северной части Донецкой области на южный фронт. Не исключено, что оккупанты временно приостанавливают наступление на Славянск. Вражеские подразделения бросают в захваченный Крым для их подготовки к контрнаступлению армии Украины на позиции оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что оккупация российскими войсками Донецкой и Луганской областей, дескать, "идет по плану". В качестве, мол, "подтверждения" своих слов, он привел в пример захват оккупантами шесть маленьких сел.

Военный эксперт Сергей Кузан в интервью Главреду рассказал о том, что войска РФ на Донбассе попали в тупик. Они не могут подойти к укрепрайону ВСУ в Донецкой области.

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