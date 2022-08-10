"Будет гораздо жестче": в Госдуме разразились бреднями о "точке невозврата" в войне

Леонид Слуцкий заявил, что якобы "быстрое завершение конфликта в данный момент невозможно".
Война в Украине якобы прошла "точку невозврата и быстрое завершение конфликта сейчас невозможно", говорится в сегодняшнем заявлении главы комитета Госдумы России по международным делам Леонида Слуцкого, пишет российский Интерфакс.
"Специальная военная операция" уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения", - заявил чиновник страны-агрессора.
Он также напомнил один из основных нарративов российской пропаганды о том, что Москва якобы готова к дипломатии, но позиция россиян в переговорах "будет гораздо жестче, чем была".
Война России против Украины на Донбассе
В Институте изучения войны ранее заявили, что Россия отправляет войска с северной части Донецкой области на южный фронт. Не исключено, что оккупанты временно приостанавливают наступление на Славянск. Вражеские подразделения бросают в захваченный Крым для их подготовки к контрнаступлению армии Украины на позиции оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что оккупация российскими войсками Донецкой и Луганской областей, дескать, "идет по плану". В качестве, мол, "подтверждения" своих слов, он привел в пример захват оккупантами шесть маленьких сел.
Военный эксперт Сергей Кузан в интервью Главреду рассказал о том, что войска РФ на Донбассе попали в тупик. Они не могут подойти к укрепрайону ВСУ в Донецкой области.
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