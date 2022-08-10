"Мне конец": Арестович признался, что сказал жене и детям в первый день войны

Арестович вспомнил о первом дне войны / Коллаж УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону вспомнил том жутком дне, 24 февраля, когда произошло масштабное вторжение России в Украину.

"Жене я сказал: "Чтобы через 10 минут тебя и детей дома не было. Уезжайте". За себя я не волновался – был уверен, что мне и всем в Офисе президента конец", – так Арестович описал первые дни войны.

Также по его словам, еще в конце октября ое понял, что вторжение РФ в Украину произойдет.

"То, что вы сейчас услышите, – это впервые вообще прозвучит в украинском медийном пространстве. Я, считайте, для вас приберегал. Наши разведки по-разному оценивали вероятность вторжения. Все сошлись на том, что будет обострение. Сценарии разошлись. Это был еще сентябрь. Даже не сентябрь – это был еще апрель, когда первый раз (российские войска собирали у украинской границы - ред.). Разошлись мнения: одни говорили, что это Донбасс и возможные провокации на Крымском перешейке, а кто-то полный сценарий вторжения дал. И наиболее полный дал Буданов. Буданов знал все. Военная разведка Украины на очень высоком уровне сейчас. И была до войны. Он дал полный расклад со всеми сценариями. И дал больше, чем дали западные разведки. Если вы помните, он с президентом ездил в Вашингтон (Буданов был с визитом в США в ноябре – ред.) Они там еще раз согласовали. Это тогда, когда было в медийном пространстве "рассогласование" американских и наших данных. Так вот, Буданов давал больше, чем партнеры. Более полную информацию", – сказал Арестович.