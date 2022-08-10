"Это впервые прозвучит в СМИ": Арестович признался, когда впервые узнали о планах вторжения РФ

Алексей Арестович / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону признался, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов перед полномасштабным вторжением России в Украину дал наиболее полный сценарий этого нападения.

По словам Арестовича, он в конце октября понял, что вторжение РФ в Украину произойдет.

"То, что вы сейчас услышите, – это впервые вообще прозвучит в украинском медийном пространстве. Я, считайте, для вас приберегал. Наши разведки по-разному оценивали вероятность вторжения. Все сошлись на том, что будет обострение. Сценарии разошлись. Это был еще сентябрь. Даже не сентябрь – это был еще апрель, когда первый раз (российские войска собирали у украинской границы - ред.). Разошлись мнения: одни говорили, что это Донбасс и возможные провокации на Крымском перешейке, а кто-то полный сценарий вторжения дал. И наиболее полный дал Буданов. Буданов знал все. Военная разведка Украины на очень высоком уровне сейчас. И была до войны. Он дал полный расклад со всеми сценариями. И дал больше, чем дали западные разведки. Если вы помните, он с президентом ездил в Вашингтон (Буданов был с визитом в США в ноябре – ред.) Они там еще раз согласовали. Это тогда, когда было в медийном пространстве "рассогласование" американских и наших данных. Так вот, Буданов давал больше, чем партнеры. Более полную информацию", – сказал Арестович.

Он отметил, что информация, которую предоставил Буданов, основывалась в том числе и на данных от партнеров Украины.

"Но у него было больше, он давал ее более комплексно. Если вы помните, смеялись все над картой, которую он дал в конце октября. Но ровно то же самое и произошло. "Примитивные стрелочки", – говорили. – "Это все очень смешно". Вот посмеялись все дружно", – заявил Арестович.

Смотрите полное интервью Алексея Арестовича Дмитрию Гордону

Мощные взрывы в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыма. Не исключается провокация.

Читайте также: