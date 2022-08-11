Могут взорвать ЗАЭС: в СНБО назвали "цветочками" аварию в Чернобыле и предупредили украинцев

Данилов / Us Army и УНИАН

Российские оккупанты могут взорвать Запорожскую атомную электростанцию.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ, последствия этого будут намного хуже последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

"Это крупнейшая АЭС в Европе, там шесть энергоблоков стоит. А что мы должны сегодня делать, если ее захватили вооруженные террористы, нагнали туда технику. Если мы сейчас начнем "решать с ними отношения", то существует вероятность, что они примут решение ее взорвать". - заявил Данилов.

Секретарь СНБО сказал, что в мире не хотят заниматься решением этой проблемы и МАГАТЭ "куда-то делась". Однако в Украине понимают, что можно сделать, чтобы этой проблемы не было.

Обстрелы оккупантами Запорожской АЭС

Напомним, в четверг, 11 августа, российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Всего было зафиксировано 10 "прилетов". Снаряды попали в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Вследствие этого начался пожар-загорелась трава. К счастью, никто не пострадал.

Ранее эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная рассказала журналистам Главреда, Что если на Запорожской АЭС произойдет авария, загрязнение дойдет до Полтавы.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что если россияне взорвут Запорожскую атомную электростанцию, это может иметь эффект "грязной бомбы". После взрыва может произойти огромный выброс радиоактивных веществ. Это грозит последствиями, как после чернобыльской катастрофы.

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