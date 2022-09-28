Бойцы ВСУ меткими ударами уничтожили два российских штурмовика Су-25 в Донецкой области

Кадры удара подразделений ПВО по вражеской цели / Коллаж видео 93 Омбр Холодный Яр, ДШВ ВСУ

Украинские воины сокрушили в Донецкой области два вражеских военных самолета Су-25. Падение самолетов на оккупированные территории уже подтверждено. Враг обнаглел и все чаще стал использовать свою авиацию над позициями бойцов ВСУ и прифронтовыми городами. Об этом рассказали в 93-й бригаде Холодный Яр.

В пресс-службе бригады рассказали о том, что в Донецкой области их подразделения ПВО нанесли сокрушительные удары по российским штурмовикам Су-25.

"Точными выстрелами вчера и позавчера наши бойцы смогли поразить два самолета-"Грача". Падение на оккупированную территорию было подтверждено визуально, а также в перехватах разговоров российских боевиков", - отметили в бригаде ВСУ.

Кроме того, бойцы указали, что противник в последнее время обнаглел и все чаще применяет авиацию над украинскими позициями и в прифронтовых городах.

Контрнаступление ВСУ в Донецкой области

Аналитики Института изучения войны ранее отметили, что армия Украины укрепляет свои позиции возле Лимана Донецкой области и приближается к оккупированному городу. Идут серьезные бои, украинские войска близки к тому, чтобы окружить оккупантов РФ.

По мнению аналитика Тома Купера, ВСУ могут освободить Лиман в течение нескольких дней. Захватчики уже оттесняются от рек Оскол и Северский Донец. Оккупационные войска России попали в тяжелое положение в этом районе.

Вооруженные силы Украины 28 сентября освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой области. Украинские военные показали фото с государственным флагом. Николаевка расположена всего в 9 километрах от Лимана.

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