Хитрые военкомы в РФ лезли в форточку и пытались "выкурить" призывников пожарной сигнализацией

Хитрые военкомы в РФ пытались "выкурить" призывников из дома пожарной сигнализацией/ скрин

В России мобилизация продолжается полным ходом. Однако граждане страны-агрессора не горят желанием идти воевать. Представители военкомата прибегают к хитрости, чтобы поймать призывников.

Так, во Владивостоке военкомы придумали оригинальный способ, как "выкурить" призывников и вручить им повестки. Они включили пожарную сигнализацию, чтобы жители дома с перепугу выбежали на улицу. Сообщения о таких случаях начали появляться в соцсетях.

"Во Владивостоке в ЖК военкомы вместе с ментами включили пожарную сигнализацию, чтобы вручить повестки жильцам, которые бы вышли из квартир", – отмечается в сообщении.

Однако жильцы многоэтажного дома не дали себя обмануть. Они заметили незваных гостей через камеры наблюдения и предупредили всех остальных в домовых чатах. В заключении после того, как зазвучал сигнал о "пожаре", никто так и не вышел на улицу.

После этого представителям военкоматов не оставалось ничего другого, как налепить повестки на закрые двери и уйти.

Но на этом военкомы во Владивостоке не остановились – чтобы вручить повестки жителям другого дома на улице Нейбута они пролезли через форточку. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале "Приморск-онлайн".

Однако даже эта манипуляция не завершилась для представителей военкомата успехом – им не удалось вручить повестки никому в подъезде.

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Россияне пытаются избежать мобилизации

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Еще один россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался до территории Эстонии. Но там беглецу были не рады – его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей, и потом вернули в РФ.

Между тем в СМИ назвали количество россиян, которые попали за границу из-за мобилизации. Количество беглецов уже составляет более 190 тысяч. При этом границу россиянам приходилось пересекать по-разному. Кто-то покидал страну на автомобиле, кто-то пересекал границу на велосипеде, самокате или пешком.

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