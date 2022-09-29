Рамзан Кадыров станет главным разрушителем Кремля - Жданов

Рамзан Кадыров станет главным разрушителем Кремля / скриншот

Протесты против мобилизации в Дагестане могут стать стартом процессов, которые впоследствии выльются в парад суверенитетов в РФ, а Дагестан станет "первой ласточкой".

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал в интервью Главреду, что в Дагестане кто-то очень хорошо руководит протестом, даже если судить чисто по организационным вопросам.

"Во-первых, там на первый план поставили женщин, и, если полиция начнёт бить женщин, дагестанцы просто перережут и всю эту полицию, и Росгвардию. Потому бороться с этим протестом очень проблематично. Во-вторых, через интернет выдвигаются требования и ультиматумы властям, ставятся задачи перед протестующими и говорят им, чем нужно запасаться (в частности, рекомендуют запасаться шинами, чтобы жечь федеральную трассу, перекрывать её, останавливать железную дорогу и т.д.)", - пояснил эксперт.

Также он отметил, что Кремль делает ошибку за ошибкой и за этим последовал снежный ком.

"Ведь рядом Чечня, у которой с Дагестаном огромные проблемы, потому что Кадыров отхватил нефтеносные районы Дагестана, переделил территории с помощью своего друга Путина. Потому, естественно, у Дагестана серьёзные претензии к Чечне. А тут ещё Кадыров выходит и объявляет: "А Чечню не будет касаться мобилизация – мы уже свой долг заплатили на 240%". Хотя именно в Дагестане самое большое число погибших на войне в Украине. Так кто тогда сколько заплатил?", - отметил Жданов.

Также эксперт уверен, что Рамзан Кадыров поспособствует падению путинского режима.

Я всегда говорил, что Рамзан Кадыров станет главным разрушителем Кремля. И рушить он его будет как раз такими заявлениями. Во-первых, сейчас вбивается кол между субъектами федерации (почему чеченцев не призывают, а дагестанцев продолжают призывать?). Во-вторых, посмотрите, с кем разговаривает Россия в Дагестане, кого вызвала в Москву для решения вопроса – главу Дагестана, но не лидера общественного мнения, не имама. То есть в Москву вызвали человека, который находится во главе командно-административной системы самого Дагестана, и в соцсетях дагестанцы сразу же написали: "Наш гауляйтер – предатель". Так что Дагестан – это "первая ласточка", и дальше будет больше", - подытожил Жданов.

Ранее экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров возмущен из-за неудач России на фронте и уже от открыто начал критиковать решение президента России Владимира Путина.

Также сообщалось, что Кадыров пригрозил российским властям джихадом из-за включения одной священной мусульманской книги в список экстремистской литературы. Министерство юстиции назвало экстремистской книгу "Сахих аль-Бухари", которую считают второй священной книгой ислама после Корана. В ней собраны детали биографии пророка Мухаммада.

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