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Кадыров угрожает Кремлю из-за запрета мусульманской книги: намекает на отделение и джихад

1 сентября 2022, 18:43

Кадыров заявил, что после такого решения миллионы мусульман, живущих на территории России, не будут чувствовать себя в этой стране как дома.

Кадыров
Кадыров / УНИАН

Министерство юстиции России включил одну из священных мусульманских книг в список экстремистской литературы. Рамзан Кадыров после этого пригрозил властям России джихадом.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после такого решения пригрозил властям РФджихадом.

В своем Telegram-канале лидер Чечни подверг критике постановление Министерства юстиции РФ, которое, опираясь на решение суда в Татарстане, запретило суннитский сборник "Сахих аль-Бухари". Книгу внесли в список экстремистской литературы.

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"Теперь миллионы мусульман России удивлены: как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические религиозные издания?", – заявил Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил, что после такого решения миллионы мусульман, живущих на территории России, не будут чувствовать себя в этой стране как дома.

"Здесь религия приказывает мусульманину действовать совсем иначе", - намекнул на возможные религиозные конфликты глава Чеченской республики.

Справка

Сахих аль-Бухари – это один из шести основных суннитских сборников о жизни и высказываниях (хадисов) пророка Мухаммада. Сахих аль-Бухари для суннитского течения ислама является одним из трех достоверных сборников с деталями биографии пророка Мухаммада. Некоторые исламские богословы называют этот сборник второй священной книгой ислама после Корана.

Сахих аль-Бухари

Независимость Чечни

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко 11 июля 2022 года призвал признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным государством.

Гончаренко объяснил в Facebook, почему "Украина должна признать независимость Ичкерии".

По его словам, "чтобы покорить чеченский народ, Кремль вел две войны, насильственные убийства, геноцид, назначил своего приспешника Рамзана Кадырова, который продолжает политику террора".

Россия в течение двух войн устраивала массированные бомбардировки и артобстрелы, в результате которых города Аргун и Грозный были почти полностью разрушены (как Мариуполь, Северодонецк и десятки других городов в Украине).

"Были направлены также на уничтожение мирных жителей этих городов. Воины Ичкерии уже помогают Украине бороться за нашу независимость в войне с Россией", - сказал Гончаренко.

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