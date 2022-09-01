Кадыров угрожает Кремлю из-за запрета мусульманской книги: намекает на отделение и джихад

Кадыров / УНИАН

Министерство юстиции России включил одну из священных мусульманских книг в список экстремистской литературы. Рамзан Кадыров после этого пригрозил властям России джихадом.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после такого решения пригрозил властям РФджихадом.

В своем Telegram-канале лидер Чечни подверг критике постановление Министерства юстиции РФ, которое, опираясь на решение суда в Татарстане, запретило суннитский сборник "Сахих аль-Бухари". Книгу внесли в список экстремистской литературы.

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"Теперь миллионы мусульман России удивлены: как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические религиозные издания?", – заявил Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил, что после такого решения миллионы мусульман, живущих на территории России, не будут чувствовать себя в этой стране как дома.

"Здесь религия приказывает мусульманину действовать совсем иначе", - намекнул на возможные религиозные конфликты глава Чеченской республики.

Справка

Сахих аль-Бухари – это один из шести основных суннитских сборников о жизни и высказываниях (хадисов) пророка Мухаммада. Сахих аль-Бухари для суннитского течения ислама является одним из трех достоверных сборников с деталями биографии пророка Мухаммада. Некоторые исламские богословы называют этот сборник второй священной книгой ислама после Корана.

Независимость Чечни

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко 11 июля 2022 года призвал признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным государством.

Гончаренко объяснил в Facebook, почему "Украина должна признать независимость Ичкерии".

По его словам, "чтобы покорить чеченский народ, Кремль вел две войны, насильственные убийства, геноцид, назначил своего приспешника Рамзана Кадырова, который продолжает политику террора".

Россия в течение двух войн устраивала массированные бомбардировки и артобстрелы, в результате которых города Аргун и Грозный были почти полностью разрушены (как Мариуполь, Северодонецк и десятки других городов в Украине).

"Были направлены также на уничтожение мирных жителей этих городов. Воины Ичкерии уже помогают Украине бороться за нашу независимость в войне с Россией", - сказал Гончаренко.

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