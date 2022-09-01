"Мы знали, о чем говорит Кадыров": Данилов рассказал о феноменальной украинской разведке

Данилов рассказал о феноменальной украинской разведке / УНИАН

Украинская разведка знала, что делают кадыровские подразделения еще за полтора месяца до начала полномасштабного вторжения. Также были установлены украинские нардепы, которые работали на РФ. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает ТСН.ua.

Он добавил, что данных, которыми владела украинская разведка, не было даже у партнеров. О "феноменальной работе" разведки обещают рассказать позже.

"Чтобы было понятно — мы вели кадыровские подразделения, начиная за полтора месяца до войны. Мы каждый день знали, что происходит в кадыровском подразделении, кто там чем занимается. Мы имели все то, что касается видео- и аудиосопровождения. Мы понимали, о чем говорит непосредственно Кадыров с теми ребятами, которые были откомандированы для выполнения этих задач. Наша разведка работает просто безупречно", – сказал Алексей Данилов.

Украинской разведке известны имена действующих и бывших нардепов, а такоже других политиков и известных людей, которые являются "предателями".

"Это были и мэры, и народные депутаты, и многие другие люди, фамилии которых были у всех на экранах", – добавил Данилов.

Стоит отметить, что он прямо не ответил на вопрос, о том есть ли вопросы к действующим нардепам, которые продолжают работать в Верховной Раде.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) отмечали, что российские оккупанты готовятся к более широкому наступлению ВСУ и намерены удержать захваченные Мелитополь и Херсон. На Донецком направлении враг готовится к новым атакам. Страна-агрессор РФ пришла к выводу, согласно которому ее войска не могут наступать сразу на более чем одном направлении. Москва перебрасывает силы и средства на ряд направлений для усиления своих позиций

Напомним, 29 августа стало известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны российских оккупантов в Херсонской области. Захватчики оставили свои позиции.

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