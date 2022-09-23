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Кадыров впервые пошел против Путина: Пономарев назвал последствия для диктатора

23 сентября 2022, 18:14

Экс-депутат Госдумы заявил, что в это в первый раз, когда Кадыров "откровенно возражает в чем-то главнокомандующему".

Кадыров, Путин
Кадыров впервые пошел против Путина / скриншот

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров возмущен из-за неудач России на фронте и уже от открыто начал критиковать решение президента России Владимира Путина.

Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев на Youtube-канале ТСН отметил, что свидетельствует о больших проблемах властной вертикали в РФ.

Он подчеркнул, что между реальной ситуацией на фронте и картинкой, созданной пропагандой РФ, есть большая разница.

"Все так называемые патриоты это понимают, они сейчас очень возмущены происходящим. Даже Кадыров об этом говорил, что так невозможно и он против", - подчеркнул Пономарев.

Экс-депутат Госдумы заявил, что в это в первый раз, когда Кадыров "откровенно возражает в чем-то главнокомандующему".

"Это очень-очень значительное событие. Это означает, что всей системы управления уже не существует, и что это последние времена", - объяснил Пономарев.

Ранее известный российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский объяснил странные заявления чеченского диктатора Рамзана Кадырова.

Кадыров назвал ситуацию с боями на Харьковщине "интересной" и "пригрозил дойти до Одессы". На самом деле, говорит Пионтковский, чеченский диктатор чувствует, что распад России уже начался. И потому пытается себя обезопасить.

Также сообщалось, что Кадыров пригрозил российским властям джихадом из-за включения одной священной мусульманской книги в список экстремистской литературы. Министерство юстиции назвало экстремистской книгу "Сахих аль-Бухари", которую считают второй священной книгой ислама после Корана. В ней собраны детали биографии пророка Мухаммада.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин Рамзан Кадыров
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