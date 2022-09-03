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"Мое время пришло": Кадыров заявил о желании "вовремя уйти" с поста главы Чечни

3 сентября 2022, 18:07

Кадыров заявил, что уже "засиделся" и убежден, что заслужил "бессрочный и долгий отпуск".

'Мое время пришло': Кадыров заявил о желании 'вовремя уйти' с поста главы Чечни
Кадыров заявил, что пришло время его отставки / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров убежден, что он заслужил "бессрочный и долгий отпуск", потому что уже "засиделся" на своем посту. Об этом он сказал в своем видеообращении, которое уже разлетелось в Сети.

Он назвал себя "долгожителем" среди других действующих глав в РФ, потому что уже 15 лет руководит Чечней.

"У нас, у кавказцев, чеченцев есть пословица: "Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя едет, то это бывает еще приятнее". Поэтому, я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. Мне кажется, я уже стар. Когда был молодой, неопытный. И сейчас таким же остался неопытным, но молодость ушла куда-то", - сказал Кадыров.

Он добавил, что задумался о том, чтобы оставить должности главы Чечни и "вовремя уйти". Кадыров надеется, что чеченцы его "поддержат и поймут".

Напомним, Рамзан Кадыров пригрозил российским властям джихадом из-за включения одной священной мусульманской книги в список экстремистской литературы. Министерство юстиции назвало экстремистской книгу "Сахих аль-Бухари", которую считают второй священной книгой ислама после Корана. В ней собраны детали биографии пророка Мухаммада.

Раньше Кадыров закатил истерику из-за то, что СБУ открыла уголовное дело против него по трем статьям. Он заявил, что якобы был готов "взять Киев", но Путин пока не дал приказ это сделать. Кадыров добавил, что у Путина давно есть план "пойти с войной против других стран Европы".

Другие новости:

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