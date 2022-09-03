'Мое время пришло': Кадыров заявил о желании 'вовремя уйти' с поста главы Чечни

Кадыров заявил, что уже "засиделся" и убежден, что заслужил "бессрочный и долгий отпуск".
Глава Чечни Рамзан Кадыров убежден, что он заслужил "бессрочный и долгий отпуск", потому что уже "засиделся" на своем посту. Об этом он сказал в своем видеообращении, которое уже разлетелось в Сети.
Он назвал себя "долгожителем" среди других действующих глав в РФ, потому что уже 15 лет руководит Чечней.
"У нас, у кавказцев, чеченцев есть пословица: "Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя едет, то это бывает еще приятнее". Поэтому, я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. Мне кажется, я уже стар. Когда был молодой, неопытный. И сейчас таким же остался неопытным, но молодость ушла куда-то", - сказал Кадыров.
Он добавил, что задумался о том, чтобы оставить должности главы Чечни и "вовремя уйти". Кадыров надеется, что чеченцы его "поддержат и поймут".
Напомним, Рамзан Кадыров пригрозил российским властям джихадом из-за включения одной священной мусульманской книги в список экстремистской литературы. Министерство юстиции назвало экстремистской книгу "Сахих аль-Бухари", которую считают второй священной книгой ислама после Корана. В ней собраны детали биографии пророка Мухаммада.
Раньше Кадыров закатил истерику из-за то, что СБУ открыла уголовное дело против него по трем статьям. Он заявил, что якобы был готов "взять Киев", но Путин пока не дал приказ это сделать. Кадыров добавил, что у Путина давно есть план "пойти с войной против других стран Европы".
Другие новости:
- Новым послом Украины в Германии может стать Алексей Макеев: что о нем известно
- "Двухсотых" вывозят КамАЗами: ежедневные потери оккупантов серьезно увеличились - Арестович
- Пробили дно: в России сняли эротическую рекламу с полуобнаженными девушками о "спасении коммунизма"